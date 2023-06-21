Переводчик

Режиссер: Гай Ричи

Жанры: Боевик, Драма, Триллер, История, Военный.

Афганистан, март 2018 года. Во время спецоперации по поиску оружия талибов отряд сержанта армии США Джона Кинли попадает в засаду. В живых остаются только сам Джон, получивший ранение, и местный переводчик Ахмед, который сотрудничает с американцами. Очнувшись на родине, Кинли не помнит, как ему удалось выжить, но понимает, что именно Ахмед спас ему жизнь, протащив на себе через опасную территорию. Теперь чувство вины не даёт Джону покоя, и он решает вернуться за Ахмедом и его семьёй, которых в Афганистане усиленно ищут талибы.

Продолжительность: 123 мин

Сценарий: Гай Ричи, Айван Эткинсон, Марн Дэвис

В ролях: Джейк Джилленхол, Дар Салим, Джонни Ли Миллер, Александр Людвиг, Энтони Старр, Эмили Бичем, Джейсон Вонг, Шон Сагар, Риз Йэтс, Кристиан Очоа

Музыка: Кристофер Бенстед