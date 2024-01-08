Пчеловод

Режиссер: Дэвид Эйр

Жанры: Боевик, Триллер.

Адам Клэй живет в тихом пригороде, занимается разведением пчел и не распространяется о своей прошлой жизни. Пожилая соседка рада, что в их край приехал заинтересованный человек, улучшающий природу и экологию. Пасечник часто общается с милой миссис Паркер, которая однажды становится жертвой финансовых мошенников. Аферисты похищают деньги со всех счетов женщины, и после тяжелого удара пенсионерка сводит счеты с жизнью. Адам решает за нее отомстить.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Курт Уиммер

В ролях: Джейсон Стэйтем, Эмми Рэвер-Лэмпман, Бобби Надери, Джош Хатчерсон, Джереми Айронс, Дэвид Уиттс, Михаэль Эпп, Тейлор Джеймс, Филисия Рашад, Джемма Редгрейв

Музыка: Джаред Майкл Фрай, Дэвид Сарди