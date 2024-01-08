Пчеловод
Режиссер:Дэвид Эйр
Жанры: Боевик, Триллер.
Жанры: Боевик, Триллер.
Адам Клэй живет в тихом пригороде, занимается разведением пчел и не распространяется о своей прошлой жизни. Пожилая соседка рада, что в их край приехал заинтересованный человек, улучшающий природу и экологию. Пасечник часто общается с милой миссис Паркер, которая однажды становится жертвой финансовых мошенников. Аферисты похищают деньги со всех счетов женщины, и после тяжелого удара пенсионерка сводит счеты с жизнью. Адам решает за нее отомстить.
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Курт Уиммер
В ролях:Джейсон Стэйтем, Эмми Рэвер-Лэмпман, Бобби Надери, Джош Хатчерсон, Джереми Айронс, Дэвид Уиттс, Михаэль Эпп, Тейлор Джеймс, Филисия Рашад, Джемма Редгрейв
Музыка:Джаред Майкл Фрай, Дэвид Сарди
В ролях:Джейсон Стэйтем, Эмми Рэвер-Лэмпман, Бобби Надери, Джош Хатчерсон, Джереми Айронс, Дэвид Уиттс, Михаэль Эпп, Тейлор Джеймс, Филисия Рашад, Джемма Редгрейв
Музыка:Джаред Майкл Фрай, Дэвид Сарди
Производство:США, Великобритания
Дата релиза:08 января 2024
Дата релиза:08 января 2024
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