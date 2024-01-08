162488

Пчеловод

Режиссер:Дэвид Эйр
Жанры: Боевик, Триллер.

Адам Клэй живет в тихом пригороде, занимается разведением пчел и не распространяется о своей прошлой жизни. Пожилая соседка рада, что в их край приехал заинтересованный человек, улучшающий природу и экологию. Пасечник часто общается с милой миссис Паркер, которая однажды становится жертвой финансовых мошенников. Аферисты похищают деньги со всех счетов женщины, и после тяжелого удара пенсионерка сводит счеты с жизнью. Адам решает за нее отомстить.

Продолжительность:105 мин
Сценарий:Курт Уиммер
В ролях:Джейсон Стэйтем, Эмми Рэвер-Лэмпман, Бобби Надери, Джош Хатчерсон, Джереми Айронс, Дэвид Уиттс, Михаэль Эпп, Тейлор Джеймс, Филисия Рашад, Джемма Редгрейв
Музыка:Джаред Майкл Фрай, Дэвид Сарди
Производство:США, Великобритания
Дата релиза:08 января 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Мурманск молл)Зал №9
c 26 по 28 января
14:15
19:10
21:10
23:10

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?