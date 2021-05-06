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Пчелка Майя:Медовый движ

Режиссер:Ноэль Клири
Жанры: Приключения, Анимация.

Когда упрямая пчелка Майя и ее лучший друг Вилли спасают принцессу-муравьишку, начинается сказочное и опасное приключение, которое приведет их в необычные новые миры и проверит их дружбу на прочность.

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Адриан Бикенбах, Фин Эдквист, Ноэль Клири
В ролях:Бенсон Джек Энтони, Фрэнсис Берри, Кристофер Карисиу, Джастин Кларк, Ноэль Клири, Каллэн Колли, Дэвид Коллинз, Том Коссетини, Шэйн Дандас, Джимми Джеймс Итон
Музыка:Уте Энгельхардт
Производство:Германия, Австралия
Ограничения:0+
Дата релиза:06 мая 2021
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 1 по 2 мая
11:20 (600 р.)
Северное сияниеДетский зал
1 мая
15:35 (250)
c 2 по 5 мая
11:45 (250)
15:35 (250)

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Последние отзывы

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    Николай , 29 апреля #1
    Почему не кликается на время для покупки билета?

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