Пчелка Майя:Медовый движ
Режиссер:Ноэль Клири
Жанры: Приключения, Анимация.
Жанры: Приключения, Анимация.
Когда упрямая пчелка Майя и ее лучший друг Вилли спасают принцессу-муравьишку, начинается сказочное и опасное приключение, которое приведет их в необычные новые миры и проверит их дружбу на прочность.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Адриан Бикенбах, Фин Эдквист, Ноэль Клири
В ролях:Бенсон Джек Энтони, Фрэнсис Берри, Кристофер Карисиу, Джастин Кларк, Ноэль Клири, Каллэн Колли, Дэвид Коллинз, Том Коссетини, Шэйн Дандас, Джимми Джеймс Итон
Музыка:Уте Энгельхардт
В ролях:Бенсон Джек Энтони, Фрэнсис Берри, Кристофер Карисиу, Джастин Кларк, Ноэль Клири, Каллэн Колли, Дэвид Коллинз, Том Коссетини, Шэйн Дандас, Джимми Джеймс Итон
Музыка:Уте Энгельхардт
Производство:Германия, Австралия
Ограничения:0+
Дата релиза:06 мая 2021
Ограничения:0+
Дата релиза:06 мая 2021
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