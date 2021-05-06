Пчелка Майя:Медовый движ Режиссер: Ноэль Клири

Жанры: Приключения, Анимация. Когда упрямая пчелка Майя и ее лучший друг Вилли спасают принцессу-муравьишку, начинается сказочное и опасное приключение, которое приведет их в необычные новые миры и проверит их дружбу на прочность. Продолжительность: 88 мин Сценарий: Адриан Бикенбах, Фин Эдквист, Ноэль Клири

В ролях: Бенсон Джек Энтони, Фрэнсис Берри, Кристофер Карисиу, Джастин Кларк, Ноэль Клири, Каллэн Колли, Дэвид Коллинз, Том Коссетини, Шэйн Дандас, Джимми Джеймс Итон

Музыка: Уте Энгельхардт Производство: Германия, Австралия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 06 мая 2021

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