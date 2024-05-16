Пацан против всех

Режиссер: Мориц Мор

Жанры: Боевик.

Семья парня была убита Хильдой Ван Дер Кой — главой коррумпированной постапокалиптической династии, а сам он стал глухонемым. Бой сбегает в джунгли, где отшельник обучает его боевым искусствам. Завершив обучение, парень оказывается один в безумном мире и вскоре попадает в группу сопротивления, которая строит планы свергнуть правящую династию.

Продолжительность: 111 мин

Сценарий: Тайлер Бертон Смит, Аренд Реммерс, Мориц Мор

В ролях: Билл Скарсгард,Джессика Рот,Мишель Докери,Бретт Гельман,Айзейя Мустафа,Яян Рухьян,Камерон Кроветти,Николас Кроветти,Куинн Коуплэнд,Эндрю Кодзи

Музыка: Людвиг Форсселл