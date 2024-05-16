Пацан против всех
Режиссер:Мориц Мор
Жанры: Боевик.
Жанры: Боевик.
Семья парня была убита Хильдой Ван Дер Кой — главой коррумпированной постапокалиптической династии, а сам он стал глухонемым. Бой сбегает в джунгли, где отшельник обучает его боевым искусствам. Завершив обучение, парень оказывается один в безумном мире и вскоре попадает в группу сопротивления, которая строит планы свергнуть правящую династию.
Продолжительность:111 мин
Сценарий:Тайлер Бертон Смит, Аренд Реммерс, Мориц Мор
В ролях:Билл Скарсгард,Джессика Рот,Мишель Докери,Бретт Гельман,Айзейя Мустафа,Яян Рухьян,Камерон Кроветти,Николас Кроветти,Куинн Коуплэнд,Эндрю Кодзи
Музыка:Людвиг Форсселл
В ролях:Билл Скарсгард,Джессика Рот,Мишель Докери,Бретт Гельман,Айзейя Мустафа,Яян Рухьян,Камерон Кроветти,Николас Кроветти,Куинн Коуплэнд,Эндрю Кодзи
Музыка:Людвиг Форсселл
Производство:Германия, ЮАР, США
Ограничения:18+
Дата релиза:16 мая 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:16 мая 2024
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