Парящий тигр

Режиссер: Рэй Джиаратана

Жанры: Семейный.

Однажды 12-летний Роб Хортон, гуляя по лесу, набредает на железную клетку с бенгальским тигром. Тигр становится самой большой тайной мальчика. И только одному человеку на свете, новенькой однокласснице Сикстине, он открывает свой секрет. Дети решают выпустить зверя из клетки.

Продолжительность: 102 мин

Сценарий: Рэй Джиаратана, Кейт ДиКамилло

В ролях: Кристиан Конвери, Кэтрин МакФи, Деннис Куэйд, Куин Латифа, Сэм Трэммелл, Мадален Миллс, Анджела Джиаратана, Дуглас М. Гриффин, Села Кимбро Джонс, Николас Райан Эрнандес

Музыка: Томми Эммануэль, Дон Харпер