Парящий тигр
Режиссер:Рэй Джиаратана
Жанры: Семейный.
Жанры: Семейный.
Однажды 12-летний Роб Хортон, гуляя по лесу, набредает на железную клетку с бенгальским тигром. Тигр становится самой большой тайной мальчика. И только одному человеку на свете, новенькой однокласснице Сикстине, он открывает свой секрет. Дети решают выпустить зверя из клетки.
Продолжительность:102 мин
Сценарий:Рэй Джиаратана, Кейт ДиКамилло
В ролях:Кристиан Конвери, Кэтрин МакФи, Деннис Куэйд, Куин Латифа, Сэм Трэммелл, Мадален Миллс, Анджела Джиаратана, Дуглас М. Гриффин, Села Кимбро Джонс, Николас Райан Эрнандес
Музыка:Томми Эммануэль, Дон Харпер
В ролях:Кристиан Конвери, Кэтрин МакФи, Деннис Куэйд, Куин Латифа, Сэм Трэммелл, Мадален Миллс, Анджела Джиаратана, Дуглас М. Гриффин, Села Кимбро Джонс, Николас Райан Эрнандес
Музыка:Томми Эммануэль, Дон Харпер
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:17 марта 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:17 марта 2022
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