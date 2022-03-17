Парни под прикрытием

Режиссер: Марк Невелдайн

Жанры: Боевик, Триллер.

Простое и не совсем легальное задание завершить сделку по продаже оружия в Панаме оборачивается для оперативника ЦРУ и его напарника, бывшего морского пехотинца, сущим адом. Не понимая до конца, во что они ввязались, они оказываются в смертельном противостоянии с наркобароном-нимфоманом, полковником-психопатом, фам фаталь и международными спецслужбами.

Продолжительность: 156 мин

Сценарий: Дэниэл Адамс, Уильям Барбер

В ролях: Коул Хаузер, Мэл Гибсон, Чарли Уэбер, Джеки Крус, Кейт Кацман, Кьяра Лиз, Виктор Турпин Саймон Филлипс, Маурисио Энао, Джулия Сандстром Сэндстром

Музыка: Мик Фьюри