Парни под прикрытием
Режиссер:Марк Невелдайн
Жанры: Боевик, Триллер.
Жанры: Боевик, Триллер.
Простое и не совсем легальное задание завершить сделку по продаже оружия в Панаме оборачивается для оперативника ЦРУ и его напарника, бывшего морского пехотинца, сущим адом. Не понимая до конца, во что они ввязались, они оказываются в смертельном противостоянии с наркобароном-нимфоманом, полковником-психопатом, фам фаталь и международными спецслужбами.
Продолжительность:156 мин
Сценарий:Дэниэл Адамс, Уильям Барбер
В ролях:Коул Хаузер, Мэл Гибсон, Чарли Уэбер, Джеки Крус, Кейт Кацман, Кьяра Лиз, Виктор Турпин Саймон Филлипс, Маурисио Энао, Джулия Сандстром Сэндстром
Музыка:Мик Фьюри
В ролях:Коул Хаузер, Мэл Гибсон, Чарли Уэбер, Джеки Крус, Кейт Кацман, Кьяра Лиз, Виктор Турпин Саймон Филлипс, Маурисио Энао, Джулия Сандстром Сэндстром
Музыка:Мик Фьюри
Производство:США, Пуэрто Рико
Ограничения:16+
Дата релиза:17 марта 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:17 марта 2022
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