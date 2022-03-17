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Парни под прикрытием

Режиссер:Марк Невелдайн
Жанры: Боевик, Триллер.

Простое и не совсем легальное задание завершить сделку по продаже оружия в Панаме оборачивается для оперативника ЦРУ и его напарника, бывшего морского пехотинца, сущим адом. Не понимая до конца, во что они ввязались, они оказываются в смертельном противостоянии с наркобароном-нимфоманом, полковником-психопатом, фам фаталь и международными спецслужбами.

Продолжительность:156 мин
Сценарий:Дэниэл Адамс, Уильям Барбер
В ролях:Коул Хаузер, Мэл Гибсон, Чарли Уэбер, Джеки Крус, Кейт Кацман, Кьяра Лиз, Виктор Турпин Саймон Филлипс, Маурисио Энао, Джулия Сандстром Сэндстром
Музыка:Мик Фьюри
Производство:США, Пуэрто Рико
Ограничения:16+
Дата релиза:17 марта 2022
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 10 по 11 марта
19:00 (от 150 р.)
12 марта
20:50 (от 180 р.)
13 марта
18:50 (от 180 р.)
c 14 по 15 марта
19:00 (от 150 р.)
16 марта
17:25 (от 150 р.)
ГалактикаЗал 4
c 10 по 16 марта
19:05 (430)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 10 по 11 марта
15:40 (300)
19:50 (330)
c 12 по 13 марта
15:40 (330)
19:50 (330)
ГалактикаЗал 3
c 10 по 11 марта
11:10 (200)

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