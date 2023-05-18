Парень с того света
Режиссер:Мартин Оуэн
Жанры: Комедия, Ужасы.
Жанры: Комедия, Ужасы.
Оливер — обычный одинокий парень, которому хочется найти друзей и любовь. Но как это сделать, если единственное, с кем он общается — это телевизор? Неожиданным образом он находит себе друга… на кладбище. Популярный при жизни красавчик Митч поможет Оливеру справиться с неуверенностью в себе и даст лучшие советы, как покорить любую девушку. Но освободилось ли его собственное сердце от той единственной после смерти?
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Пьерс Эшворт, Брэд Уаймэн, Эмилио Эстевес
В ролях:Макс Харвуд, Хиро Файнс Тиффин, Сьюзан Уокома, Ивэн Росс, Бен Миллер, Эшли Бенсон, Джейкоб Сарториус, Таллула Роуз Хэддон, Хаммед Анимашон, Алекс Мерфи
Музыка:The Invisible Men
В ролях:Макс Харвуд, Хиро Файнс Тиффин, Сьюзан Уокома, Ивэн Росс, Бен Миллер, Эшли Бенсон, Джейкоб Сарториус, Таллула Роуз Хэддон, Хаммед Анимашон, Алекс Мерфи
Музыка:The Invisible Men
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:18 мая 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:18 мая 2023
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