Паранормальные явления. Ритуальный дом
Режиссер:Трэвис Байбл
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Четверо блогеров-инфлюэнсеров отправляются в заброшенный дом, где когда-то жили оккультисты. Желая пощекотать нервишки своим зрителям, они обещают провести там ритуал. Но обычный развлекательный стрим превращается в настоящее противостояние с потусторонними силами.
Продолжительность:83 мин
Сценарий:Трэвис Байбл, Кемертон Харгроув мл.
В ролях:Спенсер Харрисон Левин, Майкл Бонини, Танеиша Фигероа, Кэмерон Витош, Джерилин Армстронг, Брэндон Дойл, Эрик Гибсон, Шун Хагинс, Кемертон Харгроув мл., Терри Дж. Нельсон
Музыка:Брайан Деминг
В ролях:Спенсер Харрисон Левин, Майкл Бонини, Танеиша Фигероа, Кэмерон Витош, Джерилин Армстронг, Брэндон Дойл, Эрик Гибсон, Шун Хагинс, Кемертон Харгроув мл., Терри Дж. Нельсон
Музыка:Брайан Деминг
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:07 сентября 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:07 сентября 2023
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