Паранормальные явления. Ритуальный дом Режиссер: Трэвис Байбл

Жанры: Ужасы. Четверо блогеров-инфлюэнсеров отправляются в заброшенный дом, где когда-то жили оккультисты. Желая пощекотать нервишки своим зрителям, они обещают провести там ритуал. Но обычный развлекательный стрим превращается в настоящее противостояние с потусторонними силами. Продолжительность: 83 мин Сценарий: Трэвис Байбл, Кемертон Харгроув мл.

В ролях: Спенсер Харрисон Левин, Майкл Бонини, Танеиша Фигероа, Кэмерон Витош, Джерилин Армстронг, Брэндон Дойл, Эрик Гибсон, Шун Хагинс, Кемертон Харгроув мл., Терри Дж. Нельсон

Музыка: Брайан Деминг Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 07 сентября 2023

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