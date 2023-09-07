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Паранормальные явления. Ритуальный дом

Режиссер:Трэвис Байбл
Жанры: Ужасы.

Четверо блогеров-инфлюэнсеров отправляются в заброшенный дом, где когда-то жили оккультисты. Желая пощекотать нервишки своим зрителям, они обещают провести там ритуал. Но обычный развлекательный стрим превращается в настоящее противостояние с потусторонними силами.

Продолжительность:83 мин
Сценарий:Трэвис Байбл, Кемертон Харгроув мл.
В ролях:Спенсер Харрисон Левин, Майкл Бонини, Танеиша Фигероа, Кэмерон Витош, Джерилин Армстронг, Брэндон Дойл, Эрик Гибсон, Шун Хагинс, Кемертон Харгроув мл., Терри Дж. Нельсон
Музыка:Брайан Деминг
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:07 сентября 2023
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ГалактикаЗал 1
c 8 по 10 сентября
22:50 (430)
c 11 по 13 сентября
22:50 (390)

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