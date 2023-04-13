Паранормальные явления. Отель призраков

Режиссер: Джеффри Райан

Жанры: Комедия, Ужасы.

Популярный видеоблогер, который ведет канал, где раскрывает тайны паранормальных явлений и устраивает розыгрыши, отправляется с компанией друзей на выходные в горы. Он хочет подшутить над своими старыми школьными приятелями, но его обычный пранк-стрим превращается в настоящее противостояние с потусторонними силами, когда в их отеле появляется злой демон.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Джо Адамс, Джеффри Райан

В ролях: Уилл Мэдден, Джеффри Райан, Мишель Вентимилла, Невилл Арчамбо, Дэниэл Рашид, Чарли Поллок, Мария ДеКотис, Оуэн Уильямс, Уилл Мартин, Саймон Вэл

Музыка: Мэтт Расселл