Паранормальные явления. Отель призраков
Режиссер:Джеффри Райан
Жанры: Комедия, Ужасы.
Жанры: Комедия, Ужасы.
Популярный видеоблогер, который ведет канал, где раскрывает тайны паранормальных явлений и устраивает розыгрыши, отправляется с компанией друзей на выходные в горы. Он хочет подшутить над своими старыми школьными приятелями, но его обычный пранк-стрим превращается в настоящее противостояние с потусторонними силами, когда в их отеле появляется злой демон.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Джо Адамс, Джеффри Райан
В ролях:Уилл Мэдден, Джеффри Райан, Мишель Вентимилла, Невилл Арчамбо, Дэниэл Рашид, Чарли Поллок, Мария ДеКотис, Оуэн Уильямс, Уилл Мартин, Саймон Вэл
Музыка:Мэтт Расселл
В ролях:Уилл Мэдден, Джеффри Райан, Мишель Вентимилла, Невилл Арчамбо, Дэниэл Рашид, Чарли Поллок, Мария ДеКотис, Оуэн Уильямс, Уилл Мартин, Саймон Вэл
Музыка:Мэтт Расселл
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:13 апреля 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:13 апреля 2023
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