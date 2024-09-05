Паранормальные явления: Обитель зла
Режиссер:Висну Сурья Пратма
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Несколько популярных видеоблогеров, исследующих паранормальные явления, отправляются на место бывшей психиатрической больницы, где содержались одержимые демонами люди. В процессе они узнают, что их предшественники провели ритуал по вызову духов пациентов, покончивших с собой.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Rizal Hanun, Пративи Джулиани
В ролях:Рана Ауди Марисса, Рой Сунконо, Шинди Хуан, Панеран Лантан, Агни Пратишта, Мишель Тахалеа, Кики Нарендра, Фаджар Гомес, Фан Татис, Эпи Куснандар
Музыка:Алвин Чаллиста, Андре Харихандойо, Рахадиан Винорсито
В ролях:Рана Ауди Марисса, Рой Сунконо, Шинди Хуан, Панеран Лантан, Агни Пратишта, Мишель Тахалеа, Кики Нарендра, Фаджар Гомес, Фан Татис, Эпи Куснандар
Музыка:Алвин Чаллиста, Андре Харихандойо, Рахадиан Винорсито
Производство:Индонезия
Ограничения:18+
Дата релиза:05 сентября 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:05 сентября 2024
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!