Паранормальные явления: Обитель зла

Режиссер: Висну Сурья Пратма

Жанры: Ужасы.

Несколько популярных видеоблогеров, исследующих паранормальные явления, отправляются на место бывшей психиатрической больницы, где содержались одержимые демонами люди. В процессе они узнают, что их предшественники провели ритуал по вызову духов пациентов, покончивших с собой.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Rizal Hanun, Пративи Джулиани

В ролях: Рана Ауди Марисса, Рой Сунконо, Шинди Хуан, Панеран Лантан, Агни Пратишта, Мишель Тахалеа, Кики Нарендра, Фаджар Гомес, Фан Татис, Эпи Куснандар

Музыка: Алвин Чаллиста, Андре Харихандойо, Рахадиан Винорсито