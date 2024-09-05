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Паранормальные явления: Обитель зла

Режиссер:Висну Сурья Пратма
Жанры: Ужасы.

Несколько популярных видеоблогеров, исследующих паранормальные явления, отправляются на место бывшей психиатрической больницы, где содержались одержимые демонами люди. В процессе они узнают, что их предшественники провели ритуал по вызову духов пациентов, покончивших с собой.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Rizal Hanun, Пративи Джулиани
В ролях:Рана Ауди Марисса, Рой Сунконо, Шинди Хуан, Панеран Лантан, Агни Пратишта, Мишель Тахалеа, Кики Нарендра, Фаджар Гомес, Фан Татис, Эпи Куснандар
Музыка:Алвин Чаллиста, Андре Харихандойо, Рахадиан Винорсито
Производство:Индонезия
Ограничения:18+
Дата релиза:05 сентября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 5 по 8 сентября
22:20 (370)
c 9 по 11 сентября
22:20 (320)

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