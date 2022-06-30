Паранормальные явления. Медиум

Режиссер: Банйонг Писантханакун

Жанры: Фэнтези, Ужасы.

Группа документалистов снимает фильм о потомственной шаманке Ним, проживающей на северо-востоке Таиланда в регионе Исан. Женщина рассказывает, что местное божество издревле вселялось в членов их семьи, и когда пришла очередь её сестры, та отказалась, поэтому божество выбрало Ним. С тех пор она лечит деревенских жителей от ментальных недугов. Когда внезапно умирает муж сестры, Ним отправляется на похороны и там замечает, что её племянница очень странно себя ведёт.

Продолжительность: 131 мин

Сценарий: На Хон-джин, Банйонг Писантханакун, Чхве Чха-вон

В ролях: Савани Утумма, Нариля Гулмонгколпеч, Сирани Янкиттикан, Ясака Чайсорн, Бунсонг Накпху, Аруни Ваттана, Тханутпхон Бунсанг, Пакапол Сриронгмуанг, Аккарадеч Раттанавонг, Чатчават Санвеанг

Музыка: Чатчай Понгпрапапхан