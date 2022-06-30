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Паранормальные явления. Медиум

Режиссер:Банйонг Писантханакун
Жанры: Фэнтези, Ужасы.

Группа документалистов снимает фильм о потомственной шаманке Ним, проживающей на северо-востоке Таиланда в регионе Исан. Женщина рассказывает, что местное божество издревле вселялось в членов их семьи, и когда пришла очередь её сестры, та отказалась, поэтому божество выбрало Ним. С тех пор она лечит деревенских жителей от ментальных недугов. Когда внезапно умирает муж сестры, Ним отправляется на похороны и там замечает, что её племянница очень странно себя ведёт.

Продолжительность:131 мин
Сценарий:На Хон-джин, Банйонг Писантханакун, Чхве Чха-вон
В ролях:Савани Утумма, Нариля Гулмонгколпеч, Сирани Янкиттикан, Ясака Чайсорн, Бунсонг Накпху, Аруни Ваттана, Тханутпхон Бунсанг, Пакапол Сриронгмуанг, Аккарадеч Раттанавонг, Чатчават Санвеанг
Музыка:Чатчай Понгпрапапхан
Производство:Таиланд, Корея Южная
Ограничения:16+
Дата релиза:30 июня 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 30 июня по 1 июля
19:35 (300)
c 2 по 3 июля
19:35 (330)

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