Паранормальные явления. Медиум
Режиссер:Банйонг Писантханакун
Жанры: Фэнтези, Ужасы.
Жанры: Фэнтези, Ужасы.
Группа документалистов снимает фильм о потомственной шаманке Ним, проживающей на северо-востоке Таиланда в регионе Исан. Женщина рассказывает, что местное божество издревле вселялось в членов их семьи, и когда пришла очередь её сестры, та отказалась, поэтому божество выбрало Ним. С тех пор она лечит деревенских жителей от ментальных недугов. Когда внезапно умирает муж сестры, Ним отправляется на похороны и там замечает, что её племянница очень странно себя ведёт.
Продолжительность:131 мин
Сценарий:На Хон-джин, Банйонг Писантханакун, Чхве Чха-вон
В ролях:Савани Утумма, Нариля Гулмонгколпеч, Сирани Янкиттикан, Ясака Чайсорн, Бунсонг Накпху, Аруни Ваттана, Тханутпхон Бунсанг, Пакапол Сриронгмуанг, Аккарадеч Раттанавонг, Чатчават Санвеанг
Музыка:Чатчай Понгпрапапхан
В ролях:Савани Утумма, Нариля Гулмонгколпеч, Сирани Янкиттикан, Ясака Чайсорн, Бунсонг Накпху, Аруни Ваттана, Тханутпхон Бунсанг, Пакапол Сриронгмуанг, Аккарадеч Раттанавонг, Чатчават Санвеанг
Музыка:Чатчай Понгпрапапхан
Производство:Таиланд, Корея Южная
Ограничения:16+
Дата релиза:30 июня 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:30 июня 2022
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