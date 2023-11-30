Паранормальные явления. Другое измерение

Режиссер: Лестер Ши

Жанры: Ужасы.

Команда разработчиков игр на основе городских страшилок решает провести тестирование нового продукта в настоящем доме с паранормальными явлениями. По легенде, местные призраки заводят непрошенных гостей в другое измерение и заставляют плутать там в бесконечном лабиринте ужаса. Специалисты по хоррор-играм столкнутся здесь с настоящими потусторонними силами и должны будут переиграть призраков в их собственной игре.

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Чжан Генмин, Хао Босян, Лу Шиюань

В ролях: Джей.Си. Линь, Чжан Нин, Саммер Мэн, Ван Юйсюань, Вера Ень

Музыка: Вон Киньвай