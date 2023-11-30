162267

Паранормальные явления. Другое измерение

Режиссер:Лестер Ши
Жанры: Ужасы.

Команда разработчиков игр на основе городских страшилок решает провести тестирование нового продукта в настоящем доме с паранормальными явлениями. По легенде, местные призраки заводят непрошенных гостей в другое измерение и заставляют плутать там в бесконечном лабиринте ужаса. Специалисты по хоррор-играм столкнутся здесь с настоящими потусторонними силами и должны будут переиграть призраков в их собственной игре.

Продолжительность:101 мин
Сценарий:Чжан Генмин, Хао Босян, Лу Шиюань
В ролях:Джей.Си. Линь, Чжан Нин, Саммер Мэн, Ван Юйсюань, Вера Ень
Музыка:Вон Киньвай
Производство:Тайвань
Ограничения:18+
Дата релиза:30 ноября 2023
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 1 по 3 декабря
22:35 (380)
4 декабря
22:35 (150)
c 5 по 6 декабря
22:35 (250)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?