Паранормальные явления. Другое измерение
Режиссер:Лестер Ши
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Команда разработчиков игр на основе городских страшилок решает провести тестирование нового продукта в настоящем доме с паранормальными явлениями. По легенде, местные призраки заводят непрошенных гостей в другое измерение и заставляют плутать там в бесконечном лабиринте ужаса. Специалисты по хоррор-играм столкнутся здесь с настоящими потусторонними силами и должны будут переиграть призраков в их собственной игре.
Продолжительность:101 мин
Сценарий:Чжан Генмин, Хао Босян, Лу Шиюань
В ролях:Джей.Си. Линь, Чжан Нин, Саммер Мэн, Ван Юйсюань, Вера Ень
Музыка:Вон Киньвай
В ролях:Джей.Си. Линь, Чжан Нин, Саммер Мэн, Ван Юйсюань, Вера Ень
Музыка:Вон Киньвай
Производство:Тайвань
Ограничения:18+
Дата релиза:30 ноября 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:30 ноября 2023
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