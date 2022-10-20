Паранормальные явления. Дом призраков

Режиссер: Джозеф Винтер, Ванесса Винтер

Жанры: Комедия, Ужасы.

Когда-то Шон был популярным видеоблогером, сделавшим имя на экстремальных роликах, в которых он бросал вызов собственным страхам, но однажды вляпался в скандал и потерял всех спонсоров. Записав видео с извинениями и снова получив финансирование, парень возвращается с новым леденящим душу проектом. Шон собирается провести ночной стрим из дома с привидениями, где более 100 лет назад повесилась одинокая женщина, а после неоднократно фиксировалась паранормальная активность.

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Ванесса Винтер, Джозеф Винтер

В ролях: Джозеф Винтер, Мелани Стоун, Джейсон К. Уиксом, Пэт Барнетт, Марти Коллинз, Перла Лакайо, Силия Остин-Лакайо, Хейден Гэрайети, Эриель Ли, Джексон Харкер

Музыка: Джозеф Винтер