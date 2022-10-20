Паранормальные явления. Дом призраков
Режиссер:Джозеф Винтер, Ванесса Винтер
Жанры: Комедия, Ужасы.
Жанры: Комедия, Ужасы.
Когда-то Шон был популярным видеоблогером, сделавшим имя на экстремальных роликах, в которых он бросал вызов собственным страхам, но однажды вляпался в скандал и потерял всех спонсоров. Записав видео с извинениями и снова получив финансирование, парень возвращается с новым леденящим душу проектом. Шон собирается провести ночной стрим из дома с привидениями, где более 100 лет назад повесилась одинокая женщина, а после неоднократно фиксировалась паранормальная активность.
Продолжительность:87 мин
Сценарий:Ванесса Винтер, Джозеф Винтер
В ролях:Джозеф Винтер, Мелани Стоун, Джейсон К. Уиксом, Пэт Барнетт, Марти Коллинз, Перла Лакайо, Силия Остин-Лакайо, Хейден Гэрайети, Эриель Ли, Джексон Харкер
Музыка:Джозеф Винтер
В ролях:Джозеф Винтер, Мелани Стоун, Джейсон К. Уиксом, Пэт Барнетт, Марти Коллинз, Перла Лакайо, Силия Остин-Лакайо, Хейден Гэрайети, Эриель Ли, Джексон Харкер
Музыка:Джозеф Винтер
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:20 октября 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:20 октября 2022
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