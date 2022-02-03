Паранормальные
Режиссер:Эскиль Вогт
Жанры: Фантастика, Драма, Ужасы.
Жанры: Фантастика, Драма, Ужасы.
Семья девятилетней Иды переезжает. Гуляя во дворе, девочка знакомится с соседским мальчиком Бэном и девочкой Аишей. Дети обнаруживают, что обладают сверхъестественными способностями, и пока взрослые не видят, они исследуют свои новые умения. Однако вскоре невинная игра принимает неожиданный оборот, провоцируя странные и мрачные события.
Продолжительность:117 мин
Сценарий:Эскиль Вогт
В ролях:Ракель Ленора Флоттум, Алва Бринсмо Рамстад, Сэм Ашраф, Мина Ясмин Асхэйм Эллен Доррит Петерсен, Мортен Свартвейт, Кадра Юсуф, Лиза Тэнне, Ирина Эйдсвольд Тэйен Мариус Кольбенстведт
Музыка:Песси Леванто
В ролях:Ракель Ленора Флоттум, Алва Бринсмо Рамстад, Сэм Ашраф, Мина Ясмин Асхэйм Эллен Доррит Петерсен, Мортен Свартвейт, Кадра Юсуф, Лиза Тэнне, Ирина Эйдсвольд Тэйен Мариус Кольбенстведт
Музыка:Песси Леванто
Производство:Норвегия, Швеция, Дания, Великобритания, Франция, Финляндия
Ограничения:16+
Дата релиза:03 февраля 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:03 февраля 2022
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