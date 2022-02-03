Паранормальные

Режиссер: Эскиль Вогт

Жанры: Фантастика, Драма, Ужасы.

Семья девятилетней Иды переезжает. Гуляя во дворе, девочка знакомится с соседским мальчиком Бэном и девочкой Аишей. Дети обнаруживают, что обладают сверхъестественными способностями, и пока взрослые не видят, они исследуют свои новые умения. Однако вскоре невинная игра принимает неожиданный оборот, провоцируя странные и мрачные события.

Продолжительность: 117 мин

Сценарий: Эскиль Вогт

В ролях: Ракель Ленора Флоттум, Алва Бринсмо Рамстад, Сэм Ашраф, Мина Ясмин Асхэйм Эллен Доррит Петерсен, Мортен Свартвейт, Кадра Юсуф, Лиза Тэнне, Ирина Эйдсвольд Тэйен Мариус Кольбенстведт

Музыка: Песси Леванто