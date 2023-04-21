Паралимпиец
Режиссер:Алдияр Байракимов
Жанры: Спорт.
Жанры: Спорт.
Максат — молодой и перспективный лыжник, с детства мечтающий завоевать Олимпийское золото. Но из-за жуткой аварии он лишается ноги. Долгое время спортсмен пребывает в депрессии, пока ему не предлагают попробовать свои силы на Паралимпийских играх.
Продолжительность:124 мин
Сценарий:Алдияр Байракимов, Венера Каиржанова, Роман Жуков
В ролях:Аскар Ильясов, Жалгас Жангазин, Карина Кудекова, Еркен Губашев, Асланбек Жанузаков, Оксана Борисова, Роман Жуков, Арафат Карабаев, Тимур Билалов, Алнура Жуматаева
Музыка:Адилжан Толукпаев
В ролях:Аскар Ильясов, Жалгас Жангазин, Карина Кудекова, Еркен Губашев, Асланбек Жанузаков, Оксана Борисова, Роман Жуков, Арафат Карабаев, Тимур Билалов, Алнура Жуматаева
Музыка:Адилжан Толукпаев
Производство:Казахстан
Ограничения:16+
Дата релиза:21 апреля 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:21 апреля 2023
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