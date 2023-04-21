Паралимпиец

Режиссер: Алдияр Байракимов

Жанры: Спорт.

Максат — молодой и перспективный лыжник, с детства мечтающий завоевать Олимпийское золото. Но из-за жуткой аварии он лишается ноги. Долгое время спортсмен пребывает в депрессии, пока ему не предлагают попробовать свои силы на Паралимпийских играх.

Продолжительность: 124 мин

Сценарий: Алдияр Байракимов, Венера Каиржанова, Роман Жуков

В ролях: Аскар Ильясов, Жалгас Жангазин, Карина Кудекова, Еркен Губашев, Асланбек Жанузаков, Оксана Борисова, Роман Жуков, Арафат Карабаев, Тимур Билалов, Алнура Жуматаева

Музыка: Адилжан Толукпаев