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Папы против мам

Режиссер:Максим Малинин
Жанры: Комедия, Семейный.

На одной лестничной клетке живут две семьи. В один прекрасный день папы объявляют бойкот мамам, а мамы в ответ — папам. Причиной тому становятся накопившиеся семейные неурядицы: компьютерные игры одного, железная муштра второго, женская усталость и т. д. Заложниками ситуации становятся дети, которые вынуждены жить на два противоборствующих лагеря. В попытках помирить родителей, они лишь усугубляют ситуацию и находят единственный выход — позвонить и попросить приехать дедушку. С его приездом начинается еще больше веселья.

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Геннадий Шеин
В ролях:Роман Постовалов, Анна Чурина, Артём Ткаченко, Владимир Стеклов, Ёла Санько, Елизавета Медведева, Севастьян Бугаев, Елена Балабанова, Артём Кухтеев, Сергей Жуков
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:23 февраля 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 23 по 26 февраля
22:30 (280)
c 27 февраля по 1 марта
22:30 (200)
ГалактикаЗал 3
c 23 по 26 февраля
22:15 (410)
c 27 февраля по 1 марта
22:15 (290)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 23 по 26 февраля
17:00 (400)
c 27 февраля по 1 марта
17:00 (300)
ГалактикаЗал 1
c 23 по 26 февраля
15:15 (360)
c 27 февраля по 1 марта
15:15 (290)
ГалактикаЗал 4
c 23 февраля по 1 марта
14:20 (440)
ГалактикаЗал 2
c 23 по 26 февраля
10:15 (270)
c 27 февраля по 1 марта
10:15 (230)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
26 февраля
14:00 (300)
20:00 (330)
c 27 февраля по 1 марта
14:00 (200)
20:00 (250)

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