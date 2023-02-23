Папы против мам

Режиссер: Максим Малинин

Жанры: Комедия, Семейный.

На одной лестничной клетке живут две семьи. В один прекрасный день папы объявляют бойкот мамам, а мамы в ответ — папам. Причиной тому становятся накопившиеся семейные неурядицы: компьютерные игры одного, железная муштра второго, женская усталость и т. д. Заложниками ситуации становятся дети, которые вынуждены жить на два противоборствующих лагеря. В попытках помирить родителей, они лишь усугубляют ситуацию и находят единственный выход — позвонить и попросить приехать дедушку. С его приездом начинается еще больше веселья.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Геннадий Шеин

В ролях: Роман Постовалов, Анна Чурина, Артём Ткаченко, Владимир Стеклов, Ёла Санько, Елизавета Медведева, Севастьян Бугаев, Елена Балабанова, Артём Кухтеев, Сергей Жуков

