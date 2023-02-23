Папы против мам
Режиссер:Максим Малинин
Жанры: Комедия, Семейный.
Жанры: Комедия, Семейный.
На одной лестничной клетке живут две семьи. В один прекрасный день папы объявляют бойкот мамам, а мамы в ответ — папам. Причиной тому становятся накопившиеся семейные неурядицы: компьютерные игры одного, железная муштра второго, женская усталость и т. д. Заложниками ситуации становятся дети, которые вынуждены жить на два противоборствующих лагеря. В попытках помирить родителей, они лишь усугубляют ситуацию и находят единственный выход — позвонить и попросить приехать дедушку. С его приездом начинается еще больше веселья.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Геннадий Шеин
В ролях:Роман Постовалов, Анна Чурина, Артём Ткаченко, Владимир Стеклов, Ёла Санько, Елизавета Медведева, Севастьян Бугаев, Елена Балабанова, Артём Кухтеев, Сергей Жуков
В ролях:Роман Постовалов, Анна Чурина, Артём Ткаченко, Владимир Стеклов, Ёла Санько, Елизавета Медведева, Севастьян Бугаев, Елена Балабанова, Артём Кухтеев, Сергей Жуков
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:23 февраля 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:23 февраля 2023
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