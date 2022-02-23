Папы
Режиссер:Анна Матисон, Карен Оганесян, Сергей Юдаков
Жанры: Комедия, Драма.
Жанры: Комедия, Драма.
Четыре истории, в каждой из которых зритель может узнать себя, объединяет тема силы отцовской любви. Наши отношения с папами бывают самые разные. Но как бы ни переплетались наши судьбы, в любом возрасте мы остаемся для пап детьми. Разные судьбы. Разные характеры. Разные отношения. Работа одна — быть папой.
Продолжительность:108 мин
Сценарий:Сергей Волков, Алексей Гравицкий, Михаил Погосов
В ролях:Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Юрий Стоянов, Марк Богатырев, Игорь Жижикин, Владислав Семилетков, Юлия Рутберг, Карина Андоленко, Иван Рукша, Добромир Машуков
В ролях:Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Юрий Стоянов, Марк Богатырев, Игорь Жижикин, Владислав Семилетков, Юлия Рутберг, Карина Андоленко, Иван Рукша, Добромир Машуков
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:23 февраля 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:23 февраля 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!