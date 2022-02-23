Папы

Режиссер: Анна Матисон, Карен Оганесян, Сергей Юдаков

Жанры: Комедия, Драма.

Четыре истории, в каждой из которых зритель может узнать себя, объединяет тема силы отцовской любви. Наши отношения с папами бывают самые разные. Но как бы ни переплетались наши судьбы, в любом возрасте мы остаемся для пап детьми. Разные судьбы. Разные характеры. Разные отношения. Работа одна — быть папой.

Продолжительность: 108 мин

Сценарий: Сергей Волков, Алексей Гравицкий, Михаил Погосов

В ролях: Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Юрий Стоянов, Марк Богатырев, Игорь Жижикин, Владислав Семилетков, Юлия Рутберг, Карина Андоленко, Иван Рукша, Добромир Машуков

