Папу маме заверни

Режиссер: Иван Архипов

Жанры: Комедия, Семейный.

Дочка учительницы мечтает подарить маме необычный подарок на новый год и сделать ее счастливой. В агентстве нестандартных подарков она выбирает самый дорогой — ужин со звездой. Но сложно было предположить, о каком гонораре идет речь, и теперь у нее с друзьями есть несколько месяцев, чтобы заработать эти деньги. Друзья-музыканты помогают ей в этом. По стечению обстоятельств звезда — безответная школьная любовь мамы, и новогодний ужин со звездой состоится вопреки всему.

Сценарий: Иван Архипов

В ролях: Дмитрий Нагиев, Катерина Шпица, Виталия Корниенко, Анна Хилькевич, Роман Попов, Даяна Гудз, Максим Титов, Надежда Сысоева, Бесо Гатаев, Сергей Астахов

