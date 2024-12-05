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Папу маме заверни

Режиссер:Иван Архипов
Жанры: Комедия, Семейный.

Дочка учительницы мечтает подарить маме необычный подарок на новый год и сделать ее счастливой. В агентстве нестандартных подарков она выбирает самый дорогой — ужин со звездой. Но сложно было предположить, о каком гонораре идет речь, и теперь у нее с друзьями есть несколько месяцев, чтобы заработать эти деньги. Друзья-музыканты помогают ей в этом. По стечению обстоятельств звезда — безответная школьная любовь мамы, и новогодний ужин со звездой состоится вопреки всему.

Сценарий:Иван Архипов
В ролях:Дмитрий Нагиев, Катерина Шпица, Виталия Корниенко, Анна Хилькевич, Роман Попов, Даяна Гудз, Максим Титов, Надежда Сысоева, Бесо Гатаев, Сергей Астахов
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:05 декабря 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 5 по 8 декабря
18:50 (450)
c 9 по 11 декабря
18:50 (420)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 5 по 8 декабря
14:45 (500)
c 9 по 11 декабря
14:45 (450)

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