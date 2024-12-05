Папу маме заверни
Режиссер:Иван Архипов
Жанры: Комедия, Семейный.
Жанры: Комедия, Семейный.
Дочка учительницы мечтает подарить маме необычный подарок на новый год и сделать ее счастливой. В агентстве нестандартных подарков она выбирает самый дорогой — ужин со звездой. Но сложно было предположить, о каком гонораре идет речь, и теперь у нее с друзьями есть несколько месяцев, чтобы заработать эти деньги. Друзья-музыканты помогают ей в этом. По стечению обстоятельств звезда — безответная школьная любовь мамы, и новогодний ужин со звездой состоится вопреки всему.
Сценарий:Иван Архипов
В ролях:Дмитрий Нагиев, Катерина Шпица, Виталия Корниенко, Анна Хилькевич, Роман Попов, Даяна Гудз, Максим Титов, Надежда Сысоева, Бесо Гатаев, Сергей Астахов
В ролях:Дмитрий Нагиев, Катерина Шпица, Виталия Корниенко, Анна Хилькевич, Роман Попов, Даяна Гудз, Максим Титов, Надежда Сысоева, Бесо Гатаев, Сергей Астахов
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:05 декабря 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:05 декабря 2024
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