Папин дракон Режиссер: Нора Туми

Жанры: Комедия, Драма, Приключения, Анимация. Переехав с мамой в большой город, юный Элмер чувствует себя чужаком и сбегает. Говорящая кошка указывает ему путь на Дикий остров, где мальчик знакомится с драконом Борисом. Продолжительность: 99 мин Сценарий: Мэг ЛеФов, Рут Стайлс Ганнетт

В ролях: Джуди Грир, Крис О’Дауд, Лейтон Мистер, Джейкоб Тремблей, Иэн МакШейн, Адам Броди, Рита Морено, Вупи Голдберг, Шарлин Йи, Гейтен Матараццо

Музыка: Джефф Дэнна, Майкл Дэнна Производство: Ирландия, США

Ограничения: 0+

Дата релиза: 08 октября 2022

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