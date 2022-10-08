Папин дракон
Режиссер:Нора Туми
Жанры: Комедия, Драма, Приключения, Анимация.
Жанры: Комедия, Драма, Приключения, Анимация.
Переехав с мамой в большой город, юный Элмер чувствует себя чужаком и сбегает. Говорящая кошка указывает ему путь на Дикий остров, где мальчик знакомится с драконом Борисом.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Мэг ЛеФов, Рут Стайлс Ганнетт
В ролях:Джуди Грир, Крис О’Дауд, Лейтон Мистер, Джейкоб Тремблей, Иэн МакШейн, Адам Броди, Рита Морено, Вупи Голдберг, Шарлин Йи, Гейтен Матараццо
Музыка:Джефф Дэнна, Майкл Дэнна
В ролях:Джуди Грир, Крис О’Дауд, Лейтон Мистер, Джейкоб Тремблей, Иэн МакШейн, Адам Броди, Рита Морено, Вупи Голдберг, Шарлин Йи, Гейтен Матараццо
Музыка:Джефф Дэнна, Майкл Дэнна
Производство:Ирландия, США
Ограничения:0+
Дата релиза:08 октября 2022
Ограничения:0+
Дата релиза:08 октября 2022
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