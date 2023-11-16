Папаша в бегах
Режиссер:Алексей Южаков
Жанры: Комедия, Мелодрама, Приключения.
Жанры: Комедия, Мелодрама, Приключения.
Привычная жизнь сибиряка Толи подходит к концу: его жена беременна. Молодой парень боится ответственности и сбегает на вахту. Но все идет не по плану. В поезде Толя знакомится с беспризорником Колей. Череда роковых совпадений, неверных решений и немножко хитрости юнца, и вот Толя уже числится похитителем детей и объявлен в областной розыск. Так начинается невероятное путешествие молодого папаши и его нового подопечного в городок Когалым, которое изменит их жизни навсегда.
Сценарий:Алексей Южаков, Дмитрий Пензин, Михаил Артемьев
В ролях:Михаил Тройник, Ярослав Могильников, Ирина Горбачёва, Анна Уколова, Кирилл Полухин, Михаил Орлов, Николай Аузин, Леонид Громов, Елена Станиславская, Евгений Совастенков
Музыка:Кирилл Бородулев
В ролях:Михаил Тройник, Ярослав Могильников, Ирина Горбачёва, Анна Уколова, Кирилл Полухин, Михаил Орлов, Николай Аузин, Леонид Громов, Елена Станиславская, Евгений Совастенков
Музыка:Кирилл Бородулев
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:16 ноября 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:16 ноября 2023
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