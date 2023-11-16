Папаша в бегах

Режиссер: Алексей Южаков

Жанры: Комедия, Мелодрама, Приключения.

Привычная жизнь сибиряка Толи подходит к концу: его жена беременна. Молодой парень боится ответственности и сбегает на вахту. Но все идет не по плану. В поезде Толя знакомится с беспризорником Колей. Череда роковых совпадений, неверных решений и немножко хитрости юнца, и вот Толя уже числится похитителем детей и объявлен в областной розыск. Так начинается невероятное путешествие молодого папаши и его нового подопечного в городок Когалым, которое изменит их жизни навсегда.

Сценарий: Алексей Южаков, Дмитрий Пензин, Михаил Артемьев

В ролях: Михаил Тройник, Ярослав Могильников, Ирина Горбачёва, Анна Уколова, Кирилл Полухин, Михаил Орлов, Николай Аузин, Леонид Громов, Елена Станиславская, Евгений Совастенков

Музыка: Кирилл Бородулев