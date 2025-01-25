Панические атаки
Режиссер:Иван И. Твердовский
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Вика страдает паническими атаками и нервными проявлениями. В её родном городе это связывают с экологией или древним проклятием. Но попадая в другую страну, она совершает преступление, найти причины которого оказывается совсем не просто.
Продолжительность:112 мин
Сценарий:Иван И. Твердовский
В ролях:Лена Тронина, Сергей Двойников, Дарья Савельева, Светлана Камынина, Ксения Мери, Аня Нова, Сергей Уусталу, Алина Шульга, Елизавета Медведева, Марина Клещёва
В ролях:Лена Тронина, Сергей Двойников, Дарья Савельева, Светлана Камынина, Ксения Мери, Аня Нова, Сергей Уусталу, Алина Шульга, Елизавета Медведева, Марина Клещёва
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:25 января 2025
Ограничения:18+
Дата релиза:25 января 2025
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