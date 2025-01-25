Панические атаки

Режиссер: Иван И. Твердовский

Жанры: Драма.

Вика страдает паническими атаками и нервными проявлениями. В её родном городе это связывают с экологией или древним проклятием. Но попадая в другую страну, она совершает преступление, найти причины которого оказывается совсем не просто.

Продолжительность: 112 мин

Сценарий: Иван И. Твердовский

В ролях: Лена Тронина, Сергей Двойников, Дарья Савельева, Светлана Камынина, Ксения Мери, Аня Нова, Сергей Уусталу, Алина Шульга, Елизавета Медведева, Марина Клещёва

