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Панические атаки

Режиссер:Иван И. Твердовский
Жанры: Драма.

Вика страдает паническими атаками и нервными проявлениями. В её родном городе это связывают с экологией или древним проклятием. Но попадая в другую страну, она совершает преступление, найти причины которого оказывается совсем не просто.

Продолжительность:112 мин
Сценарий:Иван И. Твердовский
В ролях:Лена Тронина, Сергей Двойников, Дарья Савельева, Светлана Камынина, Ксения Мери, Аня Нова, Сергей Уусталу, Алина Шульга, Елизавета Медведева, Марина Клещёва
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:25 января 2025
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