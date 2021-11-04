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Память

Режиссер:Апитчатпон Вирасетакул
Жанры: Фантастика, Драма.

Джессика, специалист по выращиванию орхидей, приезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за сестрой, находящейся в состоянии сна. Но и сама Джессика практически теряет покой — ее преследует странный звук, похожий то ли на взрыв, то ли на мощный удар, который тревожит и лишает сна. Пытаясь понять его происхождение, героиня все больше теряет связь с тем, что принято считать реальностью.

Продолжительность:136 мин
Сценарий:Апитчатпон Вирасетакул
В ролях:Тильда Суинтон, Элькин Диас, Жанна Балибар, Хуан Пабло Уррего, Даниэль Хименес Качо, Агнес Брекке, Жеронимо Барон, Констанца Гутьеррез, Дэниэл Торо
Музыка:Сесар Лопес
Производство:Колумбия, Таиланд, Франция, Германия, Мексика, Катар, Великобритания, Китай, Швейцария
Ограничения:16+
Дата релиза:04 ноября 2021
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Мираж СинемаКинозал №5
c 4 по 7 ноября
19:10 (300)

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