Память

Режиссер: Апитчатпон Вирасетакул

Жанры: Фантастика, Драма.

Джессика, специалист по выращиванию орхидей, приезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за сестрой, находящейся в состоянии сна. Но и сама Джессика практически теряет покой — ее преследует странный звук, похожий то ли на взрыв, то ли на мощный удар, который тревожит и лишает сна. Пытаясь понять его происхождение, героиня все больше теряет связь с тем, что принято считать реальностью.

Продолжительность: 136 мин

Сценарий: Апитчатпон Вирасетакул

В ролях: Тильда Суинтон, Элькин Диас, Жанна Балибар, Хуан Пабло Уррего, Даниэль Хименес Качо, Агнес Брекке, Жеронимо Барон, Констанца Гутьеррез, Дэниэл Торо

Музыка: Сесар Лопес