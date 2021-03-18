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Пальма

Режиссер:Александр Домогаров мл.
Жанры: Приключения, Семейный.

Овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается с хозяином: тот улетает заграницу, а верную собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся. Но время идет… 9-летний Коля — тоже новенький в аэропорту: он потерял маму и переехал к отцу-пилоту, которого почти не знает. Пальма становится для мальчика родственной душой и лучшим другом. А отцу Коли, летчику Лазареву, предстоит заслужить доверие и любовь сына, сделав нелегкий выбор между карьерой и семьей. И найти способ не разлучить друзей, когда за Пальмой однажды возвращается хозяин.

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Екатерина Мавроматис, Александр Домогаров мл., Евгений Казачков
В ролях:Виктор Добронравов, Лили, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов, Павел Майков, Владимир Симонов, Ян Цапник
Музыка:Иван Бурляев, Константин Куприянов, Дмитрий Носков
Производство:Россия, Япония
Ограничения:6+
Дата релиза:18 марта 2021
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