Пальма

Режиссер: Александр Домогаров мл.

Жанры: Приключения, Семейный.

Овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается с хозяином: тот улетает заграницу, а верную собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся. Но время идет… 9-летний Коля — тоже новенький в аэропорту: он потерял маму и переехал к отцу-пилоту, которого почти не знает. Пальма становится для мальчика родственной душой и лучшим другом. А отцу Коли, летчику Лазареву, предстоит заслужить доверие и любовь сына, сделав нелегкий выбор между карьерой и семьей. И найти способ не разлучить друзей, когда за Пальмой однажды возвращается хозяин.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Екатерина Мавроматис, Александр Домогаров мл., Евгений Казачков

В ролях: Виктор Добронравов, Лили, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов, Павел Майков, Владимир Симонов, Ян Цапник

Музыка: Иван Бурляев, Константин Куприянов, Дмитрий Носков