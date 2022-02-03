Падение Луны
Режиссер:Роланд Эммерих
Жанры: Фантастика, Боевик.
Жанры: Фантастика, Боевик.
По неизвестной причине Луна вдруг сходит с орбиты и идёт на столкновение с Землёй, что провоцирует множественные катаклизмы.
Продолжительность:130 мин
Сценарий:Спенсер Коэн, Роланд Эммерих, Харальд Клозер
В ролях:Холли Берри, Патрик Уилсон, Джон Брэдли, Майкл Пенья, Дональд Сазерленд, Чарли Пламмер, Юй Вэньвэнь, Эме Иквуакор, Каролина Бартчак, Ава Уайсс
Музыка:Харальд Клозер, Томас Ванкер
В ролях:Холли Берри, Патрик Уилсон, Джон Брэдли, Майкл Пенья, Дональд Сазерленд, Чарли Пламмер, Юй Вэньвэнь, Эме Иквуакор, Каролина Бартчак, Ава Уайсс
Музыка:Харальд Клозер, Томас Ванкер
Производство:США, Канада, Китай
Ограничения:16+
Дата релиза:03 февраля 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:03 февраля 2022
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