Падение Луны Режиссер: Роланд Эммерих

Жанры: Фантастика, Боевик. По неизвестной причине Луна вдруг сходит с орбиты и идёт на столкновение с Землёй, что провоцирует множественные катаклизмы. Продолжительность: 130 мин Сценарий: Спенсер Коэн, Роланд Эммерих, Харальд Клозер

В ролях: Холли Берри, Патрик Уилсон, Джон Брэдли, Майкл Пенья, Дональд Сазерленд, Чарли Пламмер, Юй Вэньвэнь, Эме Иквуакор, Каролина Бартчак, Ава Уайсс

Музыка: Харальд Клозер, Томас Ванкер Производство: США, Канада, Китай

Ограничения: 16+

Дата релиза: 03 февраля 2022

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