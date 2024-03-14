Падение империи

Режиссер: Алекс Гарленд

Жанры: Боевик, Драма.

Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют столицу. Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки. Но в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь.

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Алекс Гарленд

В ролях: Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, Стивен Хендерсон, Соноя Мидзуно, Ник Офферман, Джефферсон Уайт, Хуани Фелиз, Нельсон Ли, Эдмунд Донован

Музыка: Джофф Барроу, Бен Солсбери