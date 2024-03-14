Падение империи
Режиссер:Алекс Гарленд
Жанры: Боевик, Драма.
Жанры: Боевик, Драма.
Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют столицу. Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки. Но в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Алекс Гарленд
В ролях:Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, Стивен Хендерсон, Соноя Мидзуно, Ник Офферман, Джефферсон Уайт, Хуани Фелиз, Нельсон Ли, Эдмунд Донован
Музыка:Джофф Барроу, Бен Солсбери
В ролях:Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, Стивен Хендерсон, Соноя Мидзуно, Ник Офферман, Джефферсон Уайт, Хуани Фелиз, Нельсон Ли, Эдмунд Донован
Музыка:Джофф Барроу, Бен Солсбери
Производство:США, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:14 марта 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:14 марта 2024
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