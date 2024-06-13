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Ози: Голос джунглей

Режиссер:Тим Харпер
Жанры: Приключения, Анимация.

Разлучённая с семьёй из-за пожара, обезьянка Ози живёт в заповеднике и в своем блоге знакомит весь мир с завораживающей природой этих мест. Но когда Ози узнаёт, что её родители живы, а джунглям угрожает опасность, она отправляется в захватывающее дух приключение по тропическим лесам. С помощью новых колоритных друзей она на собственном примере узнает, что даже один голос может изменить мир.

Продолжительность:87 мин
Сценарий:Кит Чэпман, Патрик Моррис, Шон Маллен
В ролях:Амандла Стенберг, Дин-Чарльз Чепмен, Джимон Хонсу, Дональд Сазерленд, Лора Дерн, РуПол, Урзила Карлсон, Хью Бонневилль, Марисса Анита, Уилсон Бенедито
Музыка:Ричард Харви, Элвин Хендриджанто
Производство:Великобритания, Франция, США
Ограничения:6+
Дата релиза:13 июня 2024
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