Ози: Голос джунглей

Режиссер: Тим Харпер

Жанры: Приключения, Анимация.

Разлучённая с семьёй из-за пожара, обезьянка Ози живёт в заповеднике и в своем блоге знакомит весь мир с завораживающей природой этих мест. Но когда Ози узнаёт, что её родители живы, а джунглям угрожает опасность, она отправляется в захватывающее дух приключение по тропическим лесам. С помощью новых колоритных друзей она на собственном примере узнает, что даже один голос может изменить мир.

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Кит Чэпман, Патрик Моррис, Шон Маллен

В ролях: Амандла Стенберг, Дин-Чарльз Чепмен, Джимон Хонсу, Дональд Сазерленд, Лора Дерн, РуПол, Урзила Карлсон, Хью Бонневилль, Марисса Анита, Уилсон Бенедито

Музыка: Ричард Харви, Элвин Хендриджанто