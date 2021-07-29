Отряд самоубийц: Миссия навылет

Режиссер: Джеймс Ганн

Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Фэнтези, Приключения.

Есть на земле одно гнилое место, откуда мечтают свалить даже самые отъявленные злодеи. Тюрьма Белль Рив — для преступников со сверхспособностями. Она же — ад. Она же — база рекрутов для суперсекретного проекта «Отряд самоубийц».

Продолжительность: 132 мин

Сценарий: Джеймс Ганн, Джон Острандер

В ролях: Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина, Юэль Киннаман, Джай Кортни, Питер Капальди, Давид Дастмалчян, Сильвестр Сталлоне, Майкл Рукер, Виола Дэвис

Музыка: Джон Мерфи