Отряд самоубийц: Миссия навылет
Режиссер:Джеймс Ганн
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Фэнтези, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Фэнтези, Приключения.
Есть на земле одно гнилое место, откуда мечтают свалить даже самые отъявленные злодеи. Тюрьма Белль Рив — для преступников со сверхспособностями. Она же — ад. Она же — база рекрутов для суперсекретного проекта «Отряд самоубийц».
Продолжительность:132 мин
Сценарий:Джеймс Ганн, Джон Острандер
В ролях:Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина, Юэль Киннаман, Джай Кортни, Питер Капальди, Давид Дастмалчян, Сильвестр Сталлоне, Майкл Рукер, Виола Дэвис
Музыка:Джон Мерфи
В ролях:Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина, Юэль Киннаман, Джай Кортни, Питер Капальди, Давид Дастмалчян, Сильвестр Сталлоне, Майкл Рукер, Виола Дэвис
Музыка:Джон Мерфи
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:29 июля 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:29 июля 2021
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