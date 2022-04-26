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Отряд "Призрак"

Режиссер:Уэс Миллер
Жанры: Боевик, Криминал.

Боевой спецотряд, который побывал в самых горячих точках планеты и привык решать конфликты силой, расформирован после долгих лет службы. Но уйти в отставку у командира этого элитного подразделения не получится — прошлое настигает его. Бывалому вояке предстоит собрать старых товарищей по оружию и показать, почему они были лучшими в своем деле.

Продолжительность:105 мин
Сценарий:Рэб Берри, Скотт Мэллес
В ролях:Кевин Диллон, Брюс Уиллис, Джанни Капальди, Брук Батлер, Джонни Месснер, Кертис Никулс, Мохамед Карим, Вернон Дэвис, Александр Кэйн, Леон
Музыка:Пол Кох
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:26 апреля 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
26 мая
20:10 (330)
c 27 по 29 мая
22:10 (330)

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