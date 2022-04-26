Отряд "Призрак"

Режиссер: Уэс Миллер

Жанры: Боевик, Криминал.

Боевой спецотряд, который побывал в самых горячих точках планеты и привык решать конфликты силой, расформирован после долгих лет службы. Но уйти в отставку у командира этого элитного подразделения не получится — прошлое настигает его. Бывалому вояке предстоит собрать старых товарищей по оружию и показать, почему они были лучшими в своем деле.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Рэб Берри, Скотт Мэллес

В ролях: Кевин Диллон, Брюс Уиллис, Джанни Капальди, Брук Батлер, Джонни Месснер, Кертис Никулс, Мохамед Карим, Вернон Дэвис, Александр Кэйн, Леон

Музыка: Пол Кох