Отражение Тьмы
Режиссер:Серик Бейсеу
Жанры: Триллер, Ужасы.
Жанры: Триллер, Ужасы.
Несколько молодых пар отправляются на частный остров для участия в тренинге, организаторы которого обещают укрепить их взаимоотношения. Однако в процессе молодые люди сталкиваются с древним демоном — суккубом. Этот монстр питается жизненной энергией людей, принимая чужой облик и провоцируя жертв проявлять самые худшие качества и совершать ужасные поступки.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Дмитрий Жигалов
В ролях:Ангелина Пахомова, Виктор Михайлов, Полина Давыдова, Антон Риваль, Полина Воробьёва, Пьер Бурель, Нино Нинидзе, Артур Бесчастный, Ксения Пикалова, Василий Евсеев
Музыка:Константин Познеков, Сергей Лебедев
В ролях:Ангелина Пахомова, Виктор Михайлов, Полина Давыдова, Антон Риваль, Полина Воробьёва, Пьер Бурель, Нино Нинидзе, Артур Бесчастный, Ксения Пикалова, Василий Евсеев
Музыка:Константин Познеков, Сергей Лебедев
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:11 апреля 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:11 апреля 2024
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