Отражение Тьмы

Режиссер: Серик Бейсеу

Жанры: Триллер, Ужасы.

Несколько молодых пар отправляются на частный остров для участия в тренинге, организаторы которого обещают укрепить их взаимоотношения. Однако в процессе молодые люди сталкиваются с древним демоном — суккубом. Этот монстр питается жизненной энергией людей, принимая чужой облик и провоцируя жертв проявлять самые худшие качества и совершать ужасные поступки.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Дмитрий Жигалов

В ролях: Ангелина Пахомова, Виктор Михайлов, Полина Давыдова, Антон Риваль, Полина Воробьёва, Пьер Бурель, Нино Нинидзе, Артур Бесчастный, Ксения Пикалова, Василий Евсеев

Музыка: Константин Познеков, Сергей Лебедев