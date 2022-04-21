Оторви и выбрось

Режиссер: Кирилл Соколов

Жанры: Комедия.

От любящей родни не уйдешь. Суровая Вера Павловна отправляется в лихую погоню за своей внучкой Машей и непутёвой дочерью Олей. Помогает ей в этом Олег — все еще влюбленный в Олю «бывший», даже после того, как посадил за решетку. Кажется, во всей этой уморительной суматохе только маленькая Маша знает, как взрослым не слететь с катушек.

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Кирилл Соколов

В ролях: Анна Михалкова, Виктория Короткова, Софья Кругова, Александр Яценко, Ольга Лапшина, Виталий Хаев, Данил Стеклов, Игорь Грабузов, Николай Шрайбер

Музыка: Максим Руденко