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Оторви и выбрось

Режиссер:Кирилл Соколов
Жанры: Комедия.

От любящей родни не уйдешь. Суровая Вера Павловна отправляется в лихую погоню за своей внучкой Машей и непутёвой дочерью Олей. Помогает ей в этом Олег — все еще влюбленный в Олю «бывший», даже после того, как посадил за решетку. Кажется, во всей этой уморительной суматохе только маленькая Маша знает, как взрослым не слететь с катушек.

Продолжительность:101 мин
Сценарий:Кирилл Соколов
В ролях:Анна Михалкова, Виктория Короткова, Софья Кругова, Александр Яценко, Ольга Лапшина, Виталий Хаев, Данил Стеклов, Игорь Грабузов, Николай Шрайбер
Музыка:Максим Руденко
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:21 апреля 2022
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ГалактикаЗал 4
c 21 по 27 апреля
18:20 (430)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 21 по 22 апреля
16:40 (300)
18:45 (330)
20:50 (330)
c 23 по 24 апреля
16:40 (330)
18:45 (330)
20:50 (330)

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