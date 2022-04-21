Оторви и выбрось
Режиссер:Кирилл Соколов
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
От любящей родни не уйдешь. Суровая Вера Павловна отправляется в лихую погоню за своей внучкой Машей и непутёвой дочерью Олей. Помогает ей в этом Олег — все еще влюбленный в Олю «бывший», даже после того, как посадил за решетку. Кажется, во всей этой уморительной суматохе только маленькая Маша знает, как взрослым не слететь с катушек.
Продолжительность:101 мин
Сценарий:Кирилл Соколов
В ролях:Анна Михалкова, Виктория Короткова, Софья Кругова, Александр Яценко, Ольга Лапшина, Виталий Хаев, Данил Стеклов, Игорь Грабузов, Николай Шрайбер
Музыка:Максим Руденко
В ролях:Анна Михалкова, Виктория Короткова, Софья Кругова, Александр Яценко, Ольга Лапшина, Виталий Хаев, Данил Стеклов, Игорь Грабузов, Николай Шрайбер
Музыка:Максим Руденко
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:21 апреля 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:21 апреля 2022
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