Открытое море: Монстр глубины

Режиссер: Эндрю Трауки

Жанры: Триллер, Ужасы.

Ники и ее подруги отправляются на экзотический остров в Тихом океане, чтобы покататься на байдарках и заняться дайвингом. Но девушек начинает преследовать огромный морской монстр, и теперь им придется встретиться со своими страхами лицом к лицу.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Эндрю Трауки

В ролях: Тересса Лиэн, Энн Чюонг, Кейт Листер, Саския Арчер, Тим Росс

Музыка: Марк Смит