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Открытое море: Монстр глубины

Режиссер:Эндрю Трауки
Жанры: Триллер, Ужасы.

Ники и ее подруги отправляются на экзотический остров в Тихом океане, чтобы покататься на байдарках и заняться дайвингом. Но девушек начинает преследовать огромный морской монстр, и теперь им придется встретиться со своими страхами лицом к лицу.

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Эндрю Трауки
В ролях:Тересса Лиэн, Энн Чюонг, Кейт Листер, Саския Арчер, Тим Росс
Музыка:Марк Смит
Производство:Австралия
Ограничения:16+
Дата релиза:17 июля 2022
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