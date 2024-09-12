Открытое море: Игра на выживание

Режиссер: Фил Волкен

Жанры: Триллер, Криминал.

Кая и ее лучшая подруга Тесса знакомятся с двумя экстремалами и соглашаются отправиться с ними в небольшое путешествие на гидроциклах, но их отдых внезапно оборачивается трагедией. Молодые люди оказываются в открытом море без какой-либо надежды на спасение. По счастливой, как им поначалу казалось, случайности их замечает капитан старого рыбацкого судна. Решив, что самое страшное уже позади, они даже не догадываются, в какую опасную игру им предстоит сыграть.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Фил Волкен

В ролях: Изабель Грэвитт, Дженнея Уолтон, Дин Кэмерон, Александр Рэйт, Гарретт Вэрэйнг, Коа Том, Эл Берк, Брайан Силверман, Феникс Волкен, Одриана Волкен

