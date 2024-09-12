Открытое море: Игра на выживание
Режиссер:Фил Волкен
Жанры: Триллер, Криминал.
Жанры: Триллер, Криминал.
Кая и ее лучшая подруга Тесса знакомятся с двумя экстремалами и соглашаются отправиться с ними в небольшое путешествие на гидроциклах, но их отдых внезапно оборачивается трагедией. Молодые люди оказываются в открытом море без какой-либо надежды на спасение. По счастливой, как им поначалу казалось, случайности их замечает капитан старого рыбацкого судна. Решив, что самое страшное уже позади, они даже не догадываются, в какую опасную игру им предстоит сыграть.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Фил Волкен
В ролях:Изабель Грэвитт, Дженнея Уолтон, Дин Кэмерон, Александр Рэйт, Гарретт Вэрэйнг, Коа Том, Эл Берк, Брайан Силверман, Феникс Волкен, Одриана Волкен
В ролях:Изабель Грэвитт, Дженнея Уолтон, Дин Кэмерон, Александр Рэйт, Гарретт Вэрэйнг, Коа Том, Эл Берк, Брайан Силверман, Феникс Волкен, Одриана Волкен
Производство:США
Дата релиза:12 сентября 2024
Дата релиза:12 сентября 2024
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