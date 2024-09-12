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Открытое море: Игра на выживание

Режиссер:Фил Волкен
Жанры: Триллер, Криминал.

Кая и ее лучшая подруга Тесса знакомятся с двумя экстремалами и соглашаются отправиться с ними в небольшое путешествие на гидроциклах, но их отдых внезапно оборачивается трагедией. Молодые люди оказываются в открытом море без какой-либо надежды на спасение. По счастливой, как им поначалу казалось, случайности их замечает капитан старого рыбацкого судна. Решив, что самое страшное уже позади, они даже не догадываются, в какую опасную игру им предстоит сыграть.

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Фил Волкен
В ролях:Изабель Грэвитт, Дженнея Уолтон, Дин Кэмерон, Александр Рэйт, Гарретт Вэрэйнг, Коа Том, Эл Берк, Брайан Силверман, Феникс Волкен, Одриана Волкен
Производство:США
Дата релиза:12 сентября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
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21:05 (420)
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21:05 (370)
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