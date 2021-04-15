Отец

Режиссер: Флориан Зеллер

Жанры: Драма.

Энтони далеко не молод и живет один в Лондоне, что очень тревожит его дочь. Она не хочет оставлять отца без присмотра и пытается найти ему сиделку. Энтони отметает все предложенные варианты. Однако, планируя переезд в Париж, дочь не спешит сдаваться. Она становится все настойчивее в попытках найти для упрямого папочки идеальную женщину.

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Флориан Зеллер, Кристофер Хэмптон

В ролях: Энтони Хопкинс, Оливия Колман, Марк Гэтисс, Оливия Уильямс, Имоджен Путс, Руфус Сьюэлл, Айеша Дхаркер, Роман Зеллер, Скотт Маллинз, Рэй Бернет

Музыка: Людовико Эйнауди