Отец
Режиссер:Флориан Зеллер
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Энтони далеко не молод и живет один в Лондоне, что очень тревожит его дочь. Она не хочет оставлять отца без присмотра и пытается найти ему сиделку. Энтони отметает все предложенные варианты. Однако, планируя переезд в Париж, дочь не спешит сдаваться. Она становится все настойчивее в попытках найти для упрямого папочки идеальную женщину.
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Флориан Зеллер, Кристофер Хэмптон
В ролях:Энтони Хопкинс, Оливия Колман, Марк Гэтисс, Оливия Уильямс, Имоджен Путс, Руфус Сьюэлл, Айеша Дхаркер, Роман Зеллер, Скотт Маллинз, Рэй Бернет
Музыка:Людовико Эйнауди
В ролях:Энтони Хопкинс, Оливия Колман, Марк Гэтисс, Оливия Уильямс, Имоджен Путс, Руфус Сьюэлл, Айеша Дхаркер, Роман Зеллер, Скотт Маллинз, Рэй Бернет
Музыка:Людовико Эйнауди
Производство:Великобритания, Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:15 апреля 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:15 апреля 2021
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