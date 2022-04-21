Отчаянные мстители
Режиссер:Габриэль Майнетти
Жанры: Драма, Фэнтези, Приключения, Военный.
Жанры: Драма, Фэнтези, Приключения, Военный.
Каждому из четырёх артистов маленького бродячего цирка достался от природы особый дар – суперспособность, которая является их силой и проклятьем одновременно. Когда в их жизни врывается война, этой четверке приходится искать новое место для выступлений. Они пока не знают, что кое-кто уже имеет виды на них и их суперспособности, чтобы осуществить свой план и изменить судьбу всего мира.
Продолжительность:141 мин
Сценарий:Габриэль Майнетти, Никола Гуальяноне
В ролях:Клаудио Сантамария, Аврора Джовинаццо, Пьетро Кастеллитто, Джанкарло Мартини, Джорджо Тирабасси, Макс Маццотта, Франц Роговский, Francesca Anna Bellucci, Michelangelo Dalisi, Оливье Бони
Музыка:Микеле Брага, Габриэль Майнетти
В ролях:Клаудио Сантамария, Аврора Джовинаццо, Пьетро Кастеллитто, Джанкарло Мартини, Джорджо Тирабасси, Макс Маццотта, Франц Роговский, Francesca Anna Bellucci, Michelangelo Dalisi, Оливье Бони
Музыка:Микеле Брага, Габриэль Майнетти
Производство:Италия, Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:21 апреля 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:21 апреля 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!