Отчаянные мстители

Режиссер: Габриэль Майнетти

Жанры: Драма, Фэнтези, Приключения, Военный.

Каждому из четырёх артистов маленького бродячего цирка достался от природы особый дар – суперспособность, которая является их силой и проклятьем одновременно. Когда в их жизни врывается война, этой четверке приходится искать новое место для выступлений. Они пока не знают, что кое-кто уже имеет виды на них и их суперспособности, чтобы осуществить свой план и изменить судьбу всего мира.

Продолжительность: 141 мин

Сценарий: Габриэль Майнетти, Никола Гуальяноне

В ролях: Клаудио Сантамария, Аврора Джовинаццо, Пьетро Кастеллитто, Джанкарло Мартини, Джорджо Тирабасси, Макс Маццотта, Франц Роговский, Francesca Anna Bellucci, Michelangelo Dalisi, Оливье Бони

Музыка: Микеле Брага, Габриэль Майнетти