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Отчаянные дольщики

Режиссер:Илья Фарфель
Жанры: Комедия, Криминал.

Кто не мечтает о своей квартире, да ещё в центре города? Две заурядные семейные пары — не исключение. Однако на пути к их мечте встаёт ушлый застройщик, который взамен кровно нажитых денег даёт только котлован для фундамента. Простые россияне не хотят мириться с несправедливостью и совершенно случайно берут главу строительной компании в плен.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Вячеслав Зуб, Анатолий Молчанов
В ролях:Михаил Трухин, Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Никита Кологривый, Ольга Веникова Александра Флоринская, Григорий Сиятвинда, Екатерина Шмакова, Кирилл Гребенщиков Жаннат Керимбаев
Музыка:Денис Воронцов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:28 апреля 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 30 апреля по 3 мая
12:10 (250)
16:30 (330)
20:55 (330)
4 мая
16:30 (200)
20:55 (250)
ГалактикаЗал 1
30 апреля
16:20 (370)
1 мая
17:40 (370)
2 мая
17:40 (370)
3 мая
17:40 (370)
4 мая
17:40 (260)
ГалактикаЗал 3
30 апреля
18:10 (370)
ГалактикаЗал 4
c 30 апреля по 1 мая
14:40 (380)
1 мая
22:10 (430)
2 мая
20:15 (430)
3 мая
16:20 (380)
4 мая
18:00 (430)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
30 апреля
20:15 (от 190 р.)
1 мая
20:10 (от 190 р.)
2 мая
20:00 (от 190 р.)
3 мая
20:10 (от 190 р.)
4 мая
19:50 (от 150 р.)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №7. VIP
30 апреля
22:10 (500)
ГалактикаЗал 2
2 мая
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21:30 (370)

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