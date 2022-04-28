Отчаянные дольщики
Режиссер:Илья Фарфель
Жанры: Комедия, Криминал.
Жанры: Комедия, Криминал.
Кто не мечтает о своей квартире, да ещё в центре города? Две заурядные семейные пары — не исключение. Однако на пути к их мечте встаёт ушлый застройщик, который взамен кровно нажитых денег даёт только котлован для фундамента. Простые россияне не хотят мириться с несправедливостью и совершенно случайно берут главу строительной компании в плен.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Вячеслав Зуб, Анатолий Молчанов
В ролях:Михаил Трухин, Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Никита Кологривый, Ольга Веникова Александра Флоринская, Григорий Сиятвинда, Екатерина Шмакова, Кирилл Гребенщиков Жаннат Керимбаев
Музыка:Денис Воронцов
В ролях:Михаил Трухин, Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Никита Кологривый, Ольга Веникова Александра Флоринская, Григорий Сиятвинда, Екатерина Шмакова, Кирилл Гребенщиков Жаннат Керимбаев
Музыка:Денис Воронцов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:28 апреля 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:28 апреля 2022
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