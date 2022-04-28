Отчаянные дольщики

Режиссер: Илья Фарфель

Жанры: Комедия, Криминал.

Кто не мечтает о своей квартире, да ещё в центре города? Две заурядные семейные пары — не исключение. Однако на пути к их мечте встаёт ушлый застройщик, который взамен кровно нажитых денег даёт только котлован для фундамента. Простые россияне не хотят мириться с несправедливостью и совершенно случайно берут главу строительной компании в плен.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Вячеслав Зуб, Анатолий Молчанов

В ролях: Михаил Трухин, Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Никита Кологривый, Ольга Веникова Александра Флоринская, Григорий Сиятвинда, Екатерина Шмакова, Кирилл Гребенщиков Жаннат Керимбаев

Музыка: Денис Воронцов