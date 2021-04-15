От винта 2

Режиссер: Ваге Саргсян

Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.

Современные электролеты пришли на смену старой дизельной технике, и Витязь был отправлен в запас. Но когда на город нападают пришельцы, которые охотятся за энергией, Витязь вновь взмывает в небо, чтобы спасти землю. На новых виражах ему помогают старые добрые друзья и лайнер Молния, в которую он снова влюбляется как мальчишка.

Продолжительность: 83 мин

Сценарий: Карен Арутюнов, Давид Валиани, Ваге Саргсян

В ролях: Илья Зудин, Юлия Проскурякова, Игорь Богомазов, Вячеслав Даньков, Борис Токарев, Константин Карасик, Лина Иванова, Иван Породнов, Евгений Толоконников, Дмитрий Курта

Музыка: Илья Зудин