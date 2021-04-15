От винта 2
Режиссер:Ваге Саргсян
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.
Современные электролеты пришли на смену старой дизельной технике, и Витязь был отправлен в запас. Но когда на город нападают пришельцы, которые охотятся за энергией, Витязь вновь взмывает в небо, чтобы спасти землю. На новых виражах ему помогают старые добрые друзья и лайнер Молния, в которую он снова влюбляется как мальчишка.
Продолжительность:83 мин
Сценарий:Карен Арутюнов, Давид Валиани, Ваге Саргсян
В ролях:Илья Зудин, Юлия Проскурякова, Игорь Богомазов, Вячеслав Даньков, Борис Токарев, Константин Карасик, Лина Иванова, Иван Породнов, Евгений Толоконников, Дмитрий Курта
Музыка:Илья Зудин
В ролях:Илья Зудин, Юлия Проскурякова, Игорь Богомазов, Вячеслав Даньков, Борис Токарев, Константин Карасик, Лина Иванова, Иван Породнов, Евгений Толоконников, Дмитрий Курта
Музыка:Илья Зудин
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:15 апреля 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:15 апреля 2021
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