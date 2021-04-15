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От винта 2

Режиссер:Ваге Саргсян
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.

Современные электролеты пришли на смену старой дизельной технике, и Витязь был отправлен в запас. Но когда на город нападают пришельцы, которые охотятся за энергией, Витязь вновь взмывает в небо, чтобы спасти землю. На новых виражах ему помогают старые добрые друзья и лайнер Молния, в которую он снова влюбляется как мальчишка.

Продолжительность:83 мин
Сценарий:Карен Арутюнов, Давид Валиани, Ваге Саргсян
В ролях:Илья Зудин, Юлия Проскурякова, Игорь Богомазов, Вячеслав Даньков, Борис Токарев, Константин Карасик, Лина Иванова, Иван Породнов, Евгений Толоконников, Дмитрий Курта
Музыка:Илья Зудин
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:15 апреля 2021
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Северное сияниеСиний зал
c 15 по 16 апреля
11:10 (300)
13:10 (300)
15:10 (300)
17:05 (350)
c 17 по 18 апреля
11:10 (300)
13:10 (350)
15:10 (350)
17:05 (350)
c 19 по 20 апреля
11:10 (150)
13:10 (150)
15:10 (150)
17:05 (250)
21 апреля
11:10 (150)
13:10 (150)
15:10 (150)
АврораОсновной зал
c 15 по 18 апреля
09:00 (100)
13:00 (200)
17:05 (200)
c 19 по 21 апреля
09:00 (100)
13:00 (150)
17:05 (150)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 15 по 16 апреля
11:50 (400 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
15 апреля
15:25 (170 р.)
16 апреля
15:25 (170 р.)
17 апреля
15:25 (220 р.)
18 апреля
15:25 (220 р.)
19 апреля
15:25 (170 р.)
20 апреля
15:25 (150 р.)
21 апреля
15:25 (170 р.)
ГалактикаЗал 1
c 15 по 16 апреля
10:30 (от 200 Р)
c 17 по 18 апреля
14:20 (от 250 Р)
c 19 по 21 апреля
10:30 (от 150 Р)
Мираж СинемаКинозал №5
c 17 по 18 апреля
10:30 (200 р.)
Северное сияниеДетский зал
21 апреля
18:05 (250)

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