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От кутюр

Режиссер:Сильви Оайон
Жанры: Комедия, Драма.

Эстер всю жизнь проработала швеей в мастерской дома Dior. Женщина готовится к выходу на пенсию: она чувствует, что уже достигла вершины своей карьеры, став старшим специалистом. Однажды в метро у нее крадет сумку молодая девушка по имени Жади. В этот момент в сердце Эстер что-то дрогнуло: она не вызывает полицию, а берет юную воровку под свою опеку.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Сильви Оайон, Сильви Веред
В ролях:Натали Бай, Лина Кудри, Паскаль Арбийо, Клод Перрон, Сумае Бокум, Адам Бесса Александрина Туркан, Ромен Бро, Клодин Винсент, Фарида Ушани
Музыка:Паскаль Ленгань
Производство:Франция
Ограничения:12+
Дата релиза:03 марта 2022
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ГалактикаЗал 4
c 3 по 4 марта
17:45 (380)
c 5 по 9 марта
15:45 (380)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 3 по 7 марта
14:30 (400)

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