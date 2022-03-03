От кутюр

Режиссер: Сильви Оайон

Жанры: Комедия, Драма.

Эстер всю жизнь проработала швеей в мастерской дома Dior. Женщина готовится к выходу на пенсию: она чувствует, что уже достигла вершины своей карьеры, став старшим специалистом. Однажды в метро у нее крадет сумку молодая девушка по имени Жади. В этот момент в сердце Эстер что-то дрогнуло: она не вызывает полицию, а берет юную воровку под свою опеку.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Сильви Оайон, Сильви Веред

В ролях: Натали Бай, Лина Кудри, Паскаль Арбийо, Клод Перрон, Сумае Бокум, Адам Бесса Александрина Туркан, Ромен Бро, Клодин Винсент, Фарида Ушани

Музыка: Паскаль Ленгань