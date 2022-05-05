Освобождение: Последний штурм
Режиссер:Юрий Озеров
Жанры: Военный.
Жанры: Военный.
Масштабная историческая киноэпопея Юрия Озерова «Освобождение» состоит из пяти фильмов.
Фильм пятый - «Последний штурм». Последние дни войны, штурм рейхстага, сражение за каждый метр, за каждый этаж - и, наконец, водружение Знамени Победы над рейхстагом. Раздались первые залпы Победы. Главные герои фильма встречаются у входа в рейхстаг.
Продолжительность:75 мин
Сценарий:Юрий Бондарев, Оскар Курганов, Юрий Озеров
В ролях:Николай Олялин, Михаил Ножкин, Фриц Диц, Валерий Носик, Ангелика Валлер, Хорст Гизе, Леонид Куравлёв, Анатолий Ромашин, Михаил Постников, Лариса Голубкина
Музыка:Юрий Левитин
В ролях:Николай Олялин, Михаил Ножкин, Фриц Диц, Валерий Носик, Ангелика Валлер, Хорст Гизе, Леонид Куравлёв, Анатолий Ромашин, Михаил Постников, Лариса Голубкина
Музыка:Юрий Левитин
Производство:СССР
Ограничения:16+
Дата релиза:05 мая 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:05 мая 2022
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