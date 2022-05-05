Освобождение: Последний штурм

Режиссер: Юрий Озеров

Жанры: Военный.

Масштабная историческая киноэпопея Юрия Озерова «Освобождение» состоит из пяти фильмов.

Фильм пятый - «Последний штурм». Последние дни войны, штурм рейхстага, сражение за каждый метр, за каждый этаж - и, наконец, водружение Знамени Победы над рейхстагом. Раздались первые залпы Победы. Главные герои фильма встречаются у входа в рейхстаг.

Продолжительность: 75 мин

Сценарий: Юрий Бондарев, Оскар Курганов, Юрий Озеров

В ролях: Николай Олялин, Михаил Ножкин, Фриц Диц, Валерий Носик, Ангелика Валлер, Хорст Гизе, Леонид Куравлёв, Анатолий Ромашин, Михаил Постников, Лариса Голубкина

Музыка: Юрий Левитин