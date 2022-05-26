Остров призраков Режиссер: Расселл Оуэн

Жанры: Ужасы. После загадочной смерти жены убитый горем Эрик уезжает на удаленный безлюдный остров. Однако тихое уединение в идеальном на первый взгляд убежище оборачивается настоящим кошмаром. Мстительные духи острова не дают успокоить тайны прошлого, заставляя Эрика разобраться с собственными демонами. Продолжительность: 103 мин Сценарий: Расселл Оуэн

В ролях: Кейт Дики, Том Хьюз, Джэми Мари Лири, Грета Скакки, Гайя Уайсс

Музыка: Каллум Дональдсон Производство: Великобритания

Ограничения: 16+

Дата релиза: 26 мая 2022

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!