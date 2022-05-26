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Остров призраков

Режиссер:Расселл Оуэн
Жанры: Ужасы.

После загадочной смерти жены убитый горем Эрик уезжает на удаленный безлюдный остров. Однако тихое уединение в идеальном на первый взгляд убежище оборачивается настоящим кошмаром. Мстительные духи острова не дают успокоить тайны прошлого, заставляя Эрика разобраться с собственными демонами.

Продолжительность:103 мин
Сценарий:Расселл Оуэн
В ролях:Кейт Дики, Том Хьюз, Джэми Мари Лири, Грета Скакки, Гайя Уайсс
Музыка:Каллум Дональдсон
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:26 мая 2022
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ГалактикаЗал 3
26 мая
20:50 (330)
c 27 по 29 мая
20:50 (370)
30 мая
20:50 (330)
31 мая
21:00 (330)
1 июня
20:30 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
26 мая
18:00 (330)
22:15 (330)
c 27 по 29 мая
18:00 (330)

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