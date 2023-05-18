161402

Остров иллюзий

Режиссер:Кертис Дэвид Хардер
Жанры: Триллер, Детектив, Ужасы.

Мэдисон живет социальными сетями: она блогер и инфлюэнсер, который выставляет свою жизнь напоказ. Однажды она решает отправиться в Таиланд, где знакомится с другой загадочной девушкой, путешествующей по миру в одиночестве и налегке. Вместе они отправляются на живописные, пустынные острова, где каждая из них открывается с более мрачной, зловещей стороны.

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Тэш Гуттиконда, Кертис Дэвид Хардер
В ролях:Кассандра Нод, Сара Каннинг, Эмили Теннант, Рори Дж. Сапер, Пол Спурье, Джастин Сэмс
Музыка:Эйвери Кентис
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:18 мая 2023
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
ГалактикаЗал 4
c 18 по 24 мая
18:40 (480)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 18 по 21 мая
22:15 (500)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 18 по 19 мая
20:45 (300)
c 20 по 21 мая
20:45 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 18 по 19 мая
17:25 (300)
c 20 по 21 мая
17:25 (330)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?