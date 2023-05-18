Остров иллюзий
Режиссер:Кертис Дэвид Хардер
Жанры: Триллер, Детектив, Ужасы.
Жанры: Триллер, Детектив, Ужасы.
Мэдисон живет социальными сетями: она блогер и инфлюэнсер, который выставляет свою жизнь напоказ. Однажды она решает отправиться в Таиланд, где знакомится с другой загадочной девушкой, путешествующей по миру в одиночестве и налегке. Вместе они отправляются на живописные, пустынные острова, где каждая из них открывается с более мрачной, зловещей стороны.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Тэш Гуттиконда, Кертис Дэвид Хардер
В ролях:Кассандра Нод, Сара Каннинг, Эмили Теннант, Рори Дж. Сапер, Пол Спурье, Джастин Сэмс
Музыка:Эйвери Кентис
В ролях:Кассандра Нод, Сара Каннинг, Эмили Теннант, Рори Дж. Сапер, Пол Спурье, Джастин Сэмс
Музыка:Эйвери Кентис
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:18 мая 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:18 мая 2023
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