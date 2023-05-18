Остров иллюзий

Режиссер: Кертис Дэвид Хардер

Жанры: Триллер, Детектив, Ужасы.

Мэдисон живет социальными сетями: она блогер и инфлюэнсер, который выставляет свою жизнь напоказ. Однажды она решает отправиться в Таиланд, где знакомится с другой загадочной девушкой, путешествующей по миру в одиночестве и налегке. Вместе они отправляются на живописные, пустынные острова, где каждая из них открывается с более мрачной, зловещей стороны.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Тэш Гуттиконда, Кертис Дэвид Хардер

В ролях: Кассандра Нод, Сара Каннинг, Эмили Теннант, Рори Дж. Сапер, Пол Спурье, Джастин Сэмс

Музыка: Эйвери Кентис