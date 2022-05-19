Особые приметы: красавчик

Режиссер: Франко Кастеллано, Джузеппе Моччиа

Жанры: Комедия.

Знаменитый писатель Маттиа — красавец-сердцеед, в которого невозможно не влюбиться. Устав от навязчивого женского внимания, он решает платить своей соседке, юной Микеле, чтобы она под видом дочери отваживала от него толпы поклонниц. Вот только Маттиа никак не ожидает, что влюбится в нее сам.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Франко Кастеллано, Джузеппе Моччиа

В ролях: Адриано Челентано, Федерика Моро, Джанни Бонагура, Симона Мариани, Анна Канакис, Тиберио Мурджа, Кэтлин Квуае, Джакомо Росселли, Мишела Альбанезе, Антонелла Робустелли

Музыка: Джино Сантерколе