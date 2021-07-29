Основной инстинкт
Режиссер:Пол Верховен
Жанры: Драма, Триллер, Детектив.
Жанры: Драма, Триллер, Детектив.
Детектив Ник Каррен ведет расследование по делу об убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин — писательницу, автора шокирующих романов, которая в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное преступление. Но обворожительная, неимоверно сексуальная писательница обладает удивительной способностью манипулировать мужчинами, пробуждая в них один из самых основных инстинктов.
Продолжительность:127 мин
Сценарий:Джо Эстерхаз
В ролях:Майкл Дуглас, Шэрон Стоун, Джордж Дзундза, Джинн Трипплхорн, Дэнис Арндт, Лейлани Сарелл, Брюс А. Янг, Челси Росс, Дороти Мэлоун, Уэйн Найт
Музыка:Джерри Голдсмит
В ролях:Майкл Дуглас, Шэрон Стоун, Джордж Дзундза, Джинн Трипплхорн, Дэнис Арндт, Лейлани Сарелл, Брюс А. Янг, Челси Росс, Дороти Мэлоун, Уэйн Найт
Музыка:Джерри Голдсмит
Производство:США, Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:29 июля 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:29 июля 2021
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