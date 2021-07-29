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Основной инстинкт

Режиссер:Пол Верховен
Жанры: Драма, Триллер, Детектив.

Детектив Ник Каррен ведет расследование по делу об убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин — писательницу, автора шокирующих романов, которая в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное преступление. Но обворожительная, неимоверно сексуальная писательница обладает удивительной способностью манипулировать мужчинами, пробуждая в них один из самых основных инстинктов.

Продолжительность:127 мин
Сценарий:Джо Эстерхаз
В ролях:Майкл Дуглас, Шэрон Стоун, Джордж Дзундза, Джинн Трипплхорн, Дэнис Арндт, Лейлани Сарелл, Брюс А. Янг, Челси Росс, Дороти Мэлоун, Уэйн Найт
Музыка:Джерри Голдсмит
Производство:США, Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:29 июля 2021
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
29 июля
19:50 (от 120 р.)
c 31 июля по 3 августа
19:50 (от 150 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 29 июля по 1 августа
20:30 (300 р.)

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