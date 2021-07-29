Основной инстинкт

Режиссер: Пол Верховен

Жанры: Драма, Триллер, Детектив.

Детектив Ник Каррен ведет расследование по делу об убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин — писательницу, автора шокирующих романов, которая в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное преступление. Но обворожительная, неимоверно сексуальная писательница обладает удивительной способностью манипулировать мужчинами, пробуждая в них один из самых основных инстинктов.

Продолжительность: 127 мин

Сценарий: Джо Эстерхаз

В ролях: Майкл Дуглас, Шэрон Стоун, Джордж Дзундза, Джинн Трипплхорн, Дэнис Арндт, Лейлани Сарелл, Брюс А. Янг, Челси Росс, Дороти Мэлоун, Уэйн Найт

Музыка: Джерри Голдсмит