Операция "Мясной фарш"
Режиссер:Джон Мэдден
Жанры: Драма, Военный.
Жанры: Драма, Военный.
Во время Второй мировой войны два офицера разведки используют труп и фальшивые документы, чтобы перехитрить немецкие войска.
Продолжительность:128 мин
Сценарий:Мишель Эшфорд, Бен Макинтайр
В ролях:Колин Фёрт, Мэттью Макфэдиен, Келли Макдоналд, Пенелопа Уилтон, Джонни Флинн, Джейсон Айзекс, Саймон Расселл Бил, Пол Риттер, Марк Гэтисс Николас Роу
Музыка:Томас Ньюман
В ролях:Колин Фёрт, Мэттью Макфэдиен, Келли Макдоналд, Пенелопа Уилтон, Джонни Флинн, Джейсон Айзекс, Саймон Расселл Бил, Пол Риттер, Марк Гэтисс Николас Роу
Музыка:Томас Ньюман
Производство:США, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:28 апреля 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:28 апреля 2022
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