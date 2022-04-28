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Операция "Мясной фарш"

Режиссер:Джон Мэдден
Жанры: Драма, Военный.

Во время Второй мировой войны два офицера разведки используют труп и фальшивые документы, чтобы перехитрить немецкие войска.

Продолжительность:128 мин
Сценарий:Мишель Эшфорд, Бен Макинтайр
В ролях:Колин Фёрт, Мэттью Макфэдиен, Келли Макдоналд, Пенелопа Уилтон, Джонни Флинн, Джейсон Айзекс, Саймон Расселл Бил, Пол Риттер, Марк Гэтисс Николас Роу
Музыка:Томас Ньюман
Производство:США, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:28 апреля 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 28 апреля по 3 мая
21:40 (500)
4 мая
21:40 (400)
ГалактикаЗал 3
30 апреля
19:50 (370)
4 мая
21:10 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 30 апреля по 3 мая
14:00 (300)
18:25 (330)
4 мая
14:00 (200)
18:25 (250)
ГалактикаЗал 2
1 мая
23:30 (370)
2 мая
19:15 (370)
3 мая
19:10 (370)
4 мая
19:10 (330)
ГалактикаЗал 1
2 мая
23:25 (370)

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