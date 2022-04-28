Операция "Мясной фарш" Режиссер: Джон Мэдден

Жанры: Драма, Военный. Во время Второй мировой войны два офицера разведки используют труп и фальшивые документы, чтобы перехитрить немецкие войска. Продолжительность: 128 мин Сценарий: Мишель Эшфорд, Бен Макинтайр

В ролях: Колин Фёрт, Мэттью Макфэдиен, Келли Макдоналд, Пенелопа Уилтон, Джонни Флинн, Джейсон Айзекс, Саймон Расселл Бил, Пол Риттер, Марк Гэтисс Николас Роу

Музыка: Томас Ньюман Производство: США, Великобритания

Ограничения: 18+

Дата релиза: 28 апреля 2022

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