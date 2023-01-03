Операция "Фортуна": Искусство побеждать
Режиссер:Гай Ричи
Жанры: Боевик, Комедия, Триллер.
Жанры: Боевик, Комедия, Триллер.
Элитный разведчик Орсон Форчун получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему эту миссию не потянуть. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит лихой группе убедительное прикрытие. На кону — судьба человечества, и в этот раз супершпионам придется играть по правилам Голливуда.
Продолжительность:114 мин
Сценарий:Айван Эткинсон, Марн Дэвис, Гай Ричи
В ролях:Джейсон Стэйтем, Обри Плаза, Джош Хартнетт, Кэри Элвес, Багзи Мэлоун, Хью Грант, Эдди Марсан, Тим Сейфи, Питер Фердинандо, Николас Фэйси
Музыка:Кристофер Бенстед
В ролях:Джейсон Стэйтем, Обри Плаза, Джош Хартнетт, Кэри Элвес, Багзи Мэлоун, Хью Грант, Эдди Марсан, Тим Сейфи, Питер Фердинандо, Николас Фэйси
Музыка:Кристофер Бенстед
Производство:США, Китай, Турция
Ограничения:18+
Дата релиза:03 января 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:03 января 2023
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