Операция "Фортуна": Искусство побеждать

Режиссер: Гай Ричи

Жанры: Боевик, Комедия, Триллер.

Элитный разведчик Орсон Форчун получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему эту миссию не потянуть. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит лихой группе убедительное прикрытие. На кону — судьба человечества, и в этот раз супершпионам придется играть по правилам Голливуда.

Продолжительность: 114 мин

Сценарий: Айван Эткинсон, Марн Дэвис, Гай Ричи

В ролях: Джейсон Стэйтем, Обри Плаза, Джош Хартнетт, Кэри Элвес, Багзи Мэлоун, Хью Грант, Эдди Марсан, Тим Сейфи, Питер Фердинандо, Николас Фэйси

Музыка: Кристофер Бенстед