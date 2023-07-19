162023

Оппенгеймер

Режиссер:Кристофер Нолан
Жанры: Драма, История, Биография.

История жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия.

Продолжительность:180 мин
Сценарий:Кристофер Нолан, Кай Бёрд, Мартин Шервин
В ролях:Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни мл., Флоренс Пью, Джош Хартнетт, Кейси Аффлек, Рами Малек, Кеннет Брана, Бенни Сэфди
Музыка:Людвиг Горанссон
Производство:США, Великобритания
Ограничения:17+
Дата релиза:19 июля 2023
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