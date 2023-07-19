Оппенгеймер Режиссер: Кристофер Нолан

Жанры: Драма, История, Биография. История жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия. Продолжительность: 180 мин Сценарий: Кристофер Нолан, Кай Бёрд, Мартин Шервин

В ролях: Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни мл., Флоренс Пью, Джош Хартнетт, Кейси Аффлек, Рами Малек, Кеннет Брана, Бенни Сэфди

Музыка: Людвиг Горанссон Производство: США, Великобритания

Ограничения: 17+

Дата релиза: 19 июля 2023

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