Омен. Непорочная

Режиссер: Майкл Мохан

Жанры: Ужасы.

Церковь знала лишь один случай непорочного зачатия, но, похоже, что новая монахиня Сесилия в итальянском монастыре стала второй девственницей, которая вынашивает ребенка. Местные монахи объявили о чуде, но никто точно не знает, кого на самом деле носит под сердцем девушка — нового спасителя или того, кто погрузит мир в вечную тьму.

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Эндрю Лобел

В ролях: Сидни Суини, Альваро Морте, Симона Табаско, Бенедетта Поркароли, Джорджо Коланджели, Дора Романо, Джулия Хитфилд Ди Ренци, Джампьеро Джудика, Элизабетта Педрацци, Джузеппе Ло Пикколо

Музыка: Уильям Бейтс