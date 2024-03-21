Омен. Непорочная
Режиссер:Майкл Мохан
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Церковь знала лишь один случай непорочного зачатия, но, похоже, что новая монахиня Сесилия в итальянском монастыре стала второй девственницей, которая вынашивает ребенка. Местные монахи объявили о чуде, но никто точно не знает, кого на самом деле носит под сердцем девушка — нового спасителя или того, кто погрузит мир в вечную тьму.
Продолжительность:89 мин
Сценарий:Эндрю Лобел
В ролях:Сидни Суини, Альваро Морте, Симона Табаско, Бенедетта Поркароли, Джорджо Коланджели, Дора Романо, Джулия Хитфилд Ди Ренци, Джампьеро Джудика, Элизабетта Педрацци, Джузеппе Ло Пикколо
Музыка:Уильям Бейтс
В ролях:Сидни Суини, Альваро Морте, Симона Табаско, Бенедетта Поркароли, Джорджо Коланджели, Дора Романо, Джулия Хитфилд Ди Ренци, Джампьеро Джудика, Элизабетта Педрацци, Джузеппе Ло Пикколо
Музыка:Уильям Бейтс
Производство:Италия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:21 марта 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:21 марта 2024
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