Оленьи рога
Режиссер:Скотт Купер
Жанры: Драма, Ужасы.
Жанры: Драма, Ужасы.
В старой угольной шахте, где Фрэнк Уивер с подельником устроили нарколабораторию, на них что-то напало. Три недели спустя учительница средних классов начинает подозревать, что у одного из её учеников – 12-летнего нелюдимого Лукаса Уивера – дома явно нездоровая атмосфера: мальчик рисует страшные картинки и рассказывает пугающую историю.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Ник Антоска, С. Генри Чейссон, Скотт Купер
В ролях:Джереми Т. Томас, Кери Рассел, Джесси Племонс, Грэм Грин, Скотт Хэйз, Рори Кокрейн, Эми Мэдиган, Сойер Джонс, Коуди Дэвис, Лайла Марлоу
Музыка:Хавьер Наваррете
В ролях:Джереми Т. Томас, Кери Рассел, Джесси Племонс, Грэм Грин, Скотт Хэйз, Рори Кокрейн, Эми Мэдиган, Сойер Джонс, Коуди Дэвис, Лайла Марлоу
Музыка:Хавьер Наваррете
Производство:США, Мексика, Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:16 декабря 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:16 декабря 2021
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