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Оленьи рога

Режиссер:Скотт Купер
Жанры: Драма, Ужасы.

В старой угольной шахте, где Фрэнк Уивер с подельником устроили нарколабораторию, на них что-то напало. Три недели спустя учительница средних классов начинает подозревать, что у одного из её учеников – 12-летнего нелюдимого Лукаса Уивера – дома явно нездоровая атмосфера: мальчик рисует страшные картинки и рассказывает пугающую историю.

Продолжительность:99 мин
Сценарий:Ник Антоска, С. Генри Чейссон, Скотт Купер
В ролях:Джереми Т. Томас, Кери Рассел, Джесси Племонс, Грэм Грин, Скотт Хэйз, Рори Кокрейн, Эми Мэдиган, Сойер Джонс, Коуди Дэвис, Лайла Марлоу
Музыка:Хавьер Наваррете
Производство:США, Мексика, Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:16 декабря 2021
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 16 по 17 декабря
21:00 (от 150 р.)
c 18 по 19 декабря
21:00 (от 180 р.)
c 20 по 22 декабря
21:00 (от 150 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 16 по 19 декабря
18:30 (300)

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