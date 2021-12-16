Оленьи рога

Режиссер: Скотт Купер

Жанры: Драма, Ужасы.

В старой угольной шахте, где Фрэнк Уивер с подельником устроили нарколабораторию, на них что-то напало. Три недели спустя учительница средних классов начинает подозревать, что у одного из её учеников – 12-летнего нелюдимого Лукаса Уивера – дома явно нездоровая атмосфера: мальчик рисует страшные картинки и рассказывает пугающую историю.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Ник Антоска, С. Генри Чейссон, Скотт Купер

В ролях: Джереми Т. Томас, Кери Рассел, Джесси Племонс, Грэм Грин, Скотт Хэйз, Рори Кокрейн, Эми Мэдиган, Сойер Джонс, Коуди Дэвис, Лайла Марлоу

Музыка: Хавьер Наваррете