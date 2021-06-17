Оккупация: миссия "Дождь"
Режиссер: Люк Спарк
Жанры: Фантастика, Боевик.
Жанры: Фантастика, Боевик.
Прошло два года после инопланетного вторжения. Пришельцам удалось уничтожить практически всё человечество, но Сидней ещё не повержен — выжившие и примкнувшие к ним инакомыслящие инопланетяне продолжают отчаянно сражаться, но их силы на исходе. Тем временем небольшая группа людей узнает о заговоре, который может положить конец войне.
Продолжительность:128 мин
Сценарий: Люк Спарк, Дейл Дай, Феликс Уильямсон
В ролях:Дэниэл Юинг, Темуэра Моррисон, Дэниэл Гиллис, Лоуренс Макор, Захари Гарред, Джет Трантер Марк Коулз Смит, Тристан Гоу, Кен Жонг, Джейсон Айзекс
Музыка: Фредерик Вьедманн
В ролях:Дэниэл Юинг, Темуэра Моррисон, Дэниэл Гиллис, Лоуренс Макор, Захари Гарред, Джет Трантер Марк Коулз Смит, Тристан Гоу, Кен Жонг, Джейсон Айзекс
Музыка: Фредерик Вьедманн
Производство:Австралия
Ограничения:16+
Дата релиза:17 июня 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:17 июня 2021
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