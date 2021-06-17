Оккупация: миссия "Дождь"

Режиссер: Люк Спарк

Жанры: Фантастика, Боевик.

Прошло два года после инопланетного вторжения. Пришельцам удалось уничтожить практически всё человечество, но Сидней ещё не повержен — выжившие и примкнувшие к ним инакомыслящие инопланетяне продолжают отчаянно сражаться, но их силы на исходе. Тем временем небольшая группа людей узнает о заговоре, который может положить конец войне.

Продолжительность: 128 мин

Сценарий: Люк Спарк, Дейл Дай, Феликс Уильямсон

В ролях: Дэниэл Юинг, Темуэра Моррисон, Дэниэл Гиллис, Лоуренс Макор, Захари Гарред, Джет Трантер Марк Коулз Смит, Тристан Гоу, Кен Жонг, Джейсон Айзекс

Музыка: Фредерик Вьедманн