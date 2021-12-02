Охотники за привидениями: Наследники

Режиссер: Джейсон Райтман

Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия.

Мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме в Оклахоме, полученной в наследство от отца, которого она не знала. Дети пытаются больше узнать о своем деде и находят автомобиль Ecto-1, принадлежавший знаменитым охотникам за привидениями.

Продолжительность: 124 мин

Сценарий: Гил Кинан, Джейсон Райтман, Дэн Эйкройд

В ролях: Кэрри Кун, Пол Радд, Финн Вулфхард, Маккенна Грейс, Логан Ким, Селеста О’Коннор Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Энни Поттс

Музыка: Роб Симонсен