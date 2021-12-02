Охотники за привидениями: Наследники
Режиссер:Джейсон Райтман
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия.
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия.
Мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме в Оклахоме, полученной в наследство от отца, которого она не знала. Дети пытаются больше узнать о своем деде и находят автомобиль Ecto-1, принадлежавший знаменитым охотникам за привидениями.
Продолжительность:124 мин
Сценарий:Гил Кинан, Джейсон Райтман, Дэн Эйкройд
В ролях:Кэрри Кун, Пол Радд, Финн Вулфхард, Маккенна Грейс, Логан Ким, Селеста О’Коннор Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Энни Поттс
Музыка:Роб Симонсен
В ролях:Кэрри Кун, Пол Радд, Финн Вулфхард, Маккенна Грейс, Логан Ким, Селеста О’Коннор Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Энни Поттс
Музыка:Роб Симонсен
Производство:Канада, США
Ограничения:12+
Дата релиза:02 декабря 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:02 декабря 2021
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