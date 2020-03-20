Охотники за привидениями: Леденящий ужас
Режиссер:Гил Кинан
Жанры: Фантастика, Комедия, Фэнтези, Приключения.
Жанры: Фантастика, Комедия, Фэнтези, Приключения.
После событий фильма «Охотники за привидениями: Наследники» семья Шпенглеров начинает свою новую жизнь в Нью-Йорке как охотники за привидениями, как семья, как подростки и родители. Команда охотников, в которую входят Рэй, Уинстон и Подкаст, будет использовать самые новые технологии для борьбы с древними смертельными угрозами, иногда скрывающимися в повседневных предметах. Но битва с могущественным призраком, угрожающим существованию человечества, завершается на пороге их нового дома — Пожарной части.
Продолжительность:115 мин
Сценарий:Гил Кинан, Джейсон Райтман, Айвен Райтман
В ролях:Кэрри Кун, Финн Вулфхард, Маккенна Грейс, Кумэйл Нанджиани, Пэттон Освальт, Селеста О’Коннор, Логан Ким, Эмили Элин Линд, Джеймс Акастер
Музыка:Дарио Марианелли
В ролях:Кэрри Кун, Финн Вулфхард, Маккенна Грейс, Кумэйл Нанджиани, Пэттон Освальт, Селеста О’Коннор, Логан Ким, Эмили Элин Линд, Джеймс Акастер
Музыка:Дарио Марианелли
Производство:США, Канада, Великобритания
Ограничения:12+
Дата релиза:20 марта 2020
Ограничения:12+
Дата релиза:20 марта 2020
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