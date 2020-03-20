Охотники за привидениями: Леденящий ужас

Режиссер: Гил Кинан

Жанры: Фантастика, Комедия, Фэнтези, Приключения.

После событий фильма «Охотники за привидениями: Наследники» семья Шпенглеров начинает свою новую жизнь в Нью-Йорке как охотники за привидениями, как семья, как подростки и родители. Команда охотников, в которую входят Рэй, Уинстон и Подкаст, будет использовать самые новые технологии для борьбы с древними смертельными угрозами, иногда скрывающимися в повседневных предметах. Но битва с могущественным призраком, угрожающим существованию человечества, завершается на пороге их нового дома — Пожарной части.

Продолжительность: 115 мин

Сценарий: Гил Кинан, Джейсон Райтман, Айвен Райтман

В ролях: Кэрри Кун, Финн Вулфхард, Маккенна Грейс, Кумэйл Нанджиани, Пэттон Освальт, Селеста О’Коннор, Логан Ким, Эмили Элин Линд, Джеймс Акастер

Музыка: Дарио Марианелли